Alto Adige | morto un alpinista in Val Martello Recuperati tre dispersi

Alto Adige - incidente in Val Martello : morto un alpinista : Alto Adige, incidente in Val Martello: morto un alpinista L’episodio si è verificato a circa 3 mila metri di quota, la vittima è precipitata per 150 metri. Recuperati altri tre scalatori che in un primo momento risultavano dispersi. Si tratta di un gruppo di tedeschi Parole chiave: ...

Alto Adige - morto alpinista tedesco in val Martello : salvati gli altri tre scalatori : Un volo di circa 200 metri terminato in un crepaccio. Un cittadino tedesco di 55 anni è morto durante un’escursione in alta val Martello, sul Cevedale in Alto Adige. Sono stati invece salvati dagli uomini del soccorso alpino gli altri tre compagni di cordata: tutti turisti della Sassonia, tra i 40 e i 50 anni. Inizialmente sono stati ritrovati due scalatori, poi sempre grazie alle operazioni di recupero a cui hanno contribuito anche i ...

Alto Adige - incidente in Val Martello : alpinista morto e un disperso - : L'episodio si sarebbe verificato a circa 3 mila metri di quota, la vittima è precipitata per 150 metri. Recuperati altri due scalatori che in un primo momento risultavano dispersi. Si tratta di un ...

Alto Adige - morto alpinista in val Martello : ancora disperso un compagno : Un volo di circa 150, forse 200 metri, terminato in un crepaccio. Un cittadino tedesco di 55 anni è morto durante un’escursione in alta val Martello, sul Cevedale in Alto Adige. Due dei tre compagni di cordata sono stati ritrovati dagli uomini del soccorso alpino, mente un terzo scalatore risulta ancora disperso. Secondo le prime informazioni, l’incidente si sarebbe verificato a 3mila metri di altezza. Le ricerche sul posto stanno andando ...

Alto Adige - incidente in Val Martello : alpinista morto e un disperso : Alto Adige, incidente in Val Martello: alpinista morto e un disperso L’episodio si sarebbe verificato a circa 3 mila metri di quota, la vittima è precipitata per 150 metri. Recuperati altri due scalatori che in un primo momento risultavano dispersi. Si tratta di un gruppo di tedeschi Parole chiave: ...

Alto Adige - morto un alpinista : precipitato per 150 metri/ Ultime notizie : disperso un suo compagno : Alto Adige, morto un alpinista: precipitato per 150 metri. Ultime notizie: disperso un suo compagno. La vittima ha 55 anni ed è di origine tedesca(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 16:10:00 GMT)

Un alpinista morto e un disperso in Alto Adige. Recuperate altre due persone : Il soccorso alpino è intervenuto a Cevedale, in alta val Martello. Ancora in corso le ricerche del terzo alpinista tedesco

Incidenti in Montagna - Alto Adige : morto alpinista in alta val Martello - 3 dispersi : Tragico incidente in Montagna, in Alto Adige: un alpinista è morto e 3 compagni di cordata risultano dispersi in alta val Martello, a 3.000 metri di quota. La vittima sarebbe precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. Sul posto il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan. L'articolo Incidenti in Montagna, Alto Adige: morto alpinista in alta val Martello, 3 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Un alpinista morto e tre dispersi in Alto Adige : Il soccorso alpino è intervenuto in alta val Martello. Non si conosce ancora la nazionalità degli scalatori

Vino - il viticoltore : con la neve in Alto Adige vendemmia al top : Prima neve sui monti in Alto Adige, e sole sulle colline dei vigneti: condizioni ottimali per la maturazione delle uve, in vista della vendemmia che prende il via dalla prossima settimana. Ad assicurarlo la cantina Hofstätter di Tramin-Termeno. Sabato 25 agosto, infatti, le vette Altoatesine si sono coperte della prima coltre di neve con addirittura 25 centimetri in Alta Badia, creando così un clima ideale a pochi giorni dalla vendemmia: la ...

Meteo Alto Adige : dopo la prima neve si fa sentire anche il freddo - 2°C a Brunico : dopo la prima neve sulle Dolomiti, in Alto Adige stamattina si fa sentire anche il freddo: a Brunico si sono registrati 2°C, a Vipiteno 3°C. La colonnina di mercurio al Brennero e Riva di Tures è scesa fino a -1°C, ha spiegato il Meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin. Nelle prossime ore le temperature risaliranno e torneranno su valori quasi estivi. Domani a Bolzano sono previsti 30°C. L'articolo Meteo Alto Adige: dopo la prima ...

Il maltempo si sposta al Centro-Sud. Prima neve a Cortina e in Alto Adige : La perturbazione responsabile del maltempo che ha colpito il Nord Italia, nelle prossime ore raggiungerà il Centro e il settore del basso Tirreno mentre al Nord è in atto un rapido miglioramento a iniziare dal Nordovest. A inizio settimana, poi, spiegano i meteorologi la perturbazione abbandonerà velocemente l’Italia con gli ultimi strascichi lu...

Maltempo - neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige/ Video ultime notizie : in Val Badia strato di 25 centimetri : Maltempo, neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige, Video. Le ultime notizie: in Val Badia strato di 25 centimetri. E se si sale a 3 mila metri la temperatura arriva a -8 gradi(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:52:00 GMT)

Maltempo - prima neve a Cortina d'Ampezzo e in Alto Adige | : Strato fresco di oltre dieci centimetri nella località veneta. Nevicate anche in Alto Adige poco sopra i mille metri. Le perturbazioni che hanno colpito il Paese si allontaneranno lunedì verso i ...