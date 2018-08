Alpinista morto e 3 dispersi in A Adige

Bolzano - incidente in val Martello : morto un Alpinista - dispersi tre compagni di cordata : incidente in alta Val Martello, a Bolzano. Un alpinista è morto e altri tre suoi compagni di cordata risultano dispersi mentre si trovavano a circa tremila metri. Sul posto sta operando il soccorso alpino con l'ausilio dell'elisoccorso Pelikan.Continua a leggere

Incidenti in Montagna - Alto Adige : morto Alpinista in alta val Martello - 3 dispersi : Tragico incidente in Montagna, in Alto Adige: un alpinista è morto e 3 compagni di cordata risultano dispersi in alta val Martello, a 3.000 metri di quota. La vittima sarebbe precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. Sul posto il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan. L'articolo Incidenti in Montagna, Alto Adige: morto alpinista in alta val Martello, 3 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Un Alpinista morto e tre dispersi in Alto Adige : Il soccorso alpino è intervenuto in alta val Martello. Non si conosce ancora la nazionalità degli scalatori

'Ciao Matteo' - oggi i funerali dell'Alpinista morto sul Cervino. Il dolore di Arezzo : Un mazzo di fiori deposto di fronte alla curva dove Matteo Pes con gli amici era solito seguire le partite dell'Arezzo. E' stato questo il commovente omaggio della squadra amaranto al 28enne morto ...

Precipita dalla Serriera dell'Autaret : morto Alpinista 76enne/ Caduto in un dirupo a 2500 metri di quota : Precipita dalla Serriera dell'Autaret: morto alpinista 76enne di Alba, Caduto in un dirupo a 2500 metri di quota. Era in cordata con altre due persone ora sotto choc.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:05:00 GMT)

'Ciao Matteo' : Arezzo piange Pes - giovane Alpinista morto sul Cervino. La dinamica e i soccorsi : 'Ciao Matteo. Ti ricorderemo per sempre per la tua voglia di lottare, per la tua voglia di vincere, per il tuo spirito di appartenenza, per il tuo sorriso '. Così i compagni di squadra della ...

Alpinista precipita sul Cervino : morto a 3700 metri/ Ultime notizie Aosta - allarme dato da compagno di cordata : Aosta, precipita Alpinista sul Monte Cervino: morto dopo volo a 3700 metri di altezza. Ultime notizie, l'allarme dato dal compagno di cordata sotto choc(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 15:48:00 GMT)

Incidenti in Montagna : precipita sul Cervino - morto Alpinista : Incidente mortale sul Cervino: il soccorso alpino è intervenuto per il recupero di un alpinista caduto mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota, a valle della Capanna Carrel. Il corpo dell’alpinista è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera, per competenza territoriale. Il compagno di cordata, che è rientrato a Capanna Carrel per dare l’allarme, è stato portato a Cervinia dal Soccorso Alpino ...

Incidenti in Montagna : Alpinista precipita sul Cervino - morto : Grave incidente sul Cervino, a Colle del Leone, a quota 3600 mt: necessario l’intervento con l’elicottero per il recupero di un alpinista precipitato per alcune centinaia di metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trasportato a Cervinia. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista precipita sul Cervino, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Alpinista tedesco morto precipitando dalle Pale di San Martino : Incidente in montagna. Un Alpinista tedesco ha perso la vita precipitando dalle Pale di San Martino, sulle Dolomiti orientali. L’uomo

Precipita sul Monviso : morto Alpinista lungo via Normale : Si tinge di nero la giornata sul Monviso, la montagna piu’ alta delle Alpi Cozie, famosa per le sorgenti del Po e per il suo inconfondibile profilo. Un alpinista e’ morto durante la discesa dalla cima, a quota 3.841 metri. Potrebbe trattarsi dell’uomo che, dopo aver bivaccato la scorsa notte sulla parete della cresta Est, a quota 3.600 metri, questa mattina non e’ salito sull’elicottero che ha invece recuperato ...

VS : precipita scalando il Monte Rosa - morto Alpinista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidenti in Montagna : precipita sul Monte Rosa - morto Alpinista : Grave incidente ieri mattina sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa: un alpinista è morto mentre stava scalando da solo Punta Dufour (4.634 metri). E’ precipitato poco prima di raggiungere la vetta, cadendo per centinaia di metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto sul ghiacciaio del Gorner: non è ancora stato identificato. Sul posto i soccorritori di Air Zermatt e la polizia cantonale del Vallese. L'articolo ...

Giovane Alpinista morto in Trentino : ANSA, - TRENTO, 26 LUG - Un Giovane tedesco di 25 anni è morto in seguito a un incidente in montagna in Trentino, sulla via ferrata delle Bocchette. Era con un amico nel gruppo del Brenta quando è ...