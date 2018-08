Alle 21 torna Eurolive e il nostro Q&A in una diretta dedicata alla Gamescom 2018

Prandelli pronto a tornare : “ho voglia di Allenare in Italia” : Cesare Prandelli, ex tecnico della Nazionale, ha svelato le proprie intenzioni per il futuro che dovrebbe essere ‘italiano’ “Ancelotti è tornato e Prandelli? Ho tanta motivazione, tanta voglia di ricominciare, mi piacciono le sfide e sarei pronto a rientrare anche in Italia”. Sono le parole dell’ex tecnico della Nazionale, Cesare Prandelli, a Radio Anch’Io Sport sul suo futuro. “Ancelotti è tornato ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel torna dAlle vacanze e sbanca Spa - ora punta alla doppietta a Monza : I 44 giri del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno di ieri Sebastian Vettel li aveva già immaginati nella sua testa nel corso della sosta agostana. Il tedesco, infatti, era arrivato alle vacanze con il morale sotto i tacchi, per colpa dell’errore di Hockenheim e della beffa di Budapest, dove poteva vincere a mani basse, prima dell’arrivo della pioggia nel corso della qualifica. Il ferrarista si era già visto tutta la gara. ...

Jacopo Tissi - primo bAllerino italiano del Bolshoi - torna alla Scala di Milano : Jacopo Tissi è un ragazzo di 23 anni ed è nato a Landriano, nella provincia pavese. È il primo ballerino del Balletto del Bolshoi di Mosca e torna alla Scala di Milano [VIDEO] come protagonista maschile di Solor nella Bayadèredi di Yuri Grigorovich da Petipa in scena il 10 settembre. L’aristocrazia del Balletto arriva alla Scala! Il palcoscenico scaligero ospita le Etoiles e il Corpo di Ballo del Teatro @BolshoiOfficial dal 7 al 13 settembre. ...

Incendi Sardegna : torna il maestrale e scatta l’Allerta : Dopo il maltempo che ha creato non pochi problemi, in Sardegna torna il pericolo degli Incendi. La Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di domani un bollettino di allerta, anche in vista dell’annunciato arrivo di venti forti di maestrale. Rischio Incendi con pericolosità alta – codice arancione – nell’area compresa tra Santa Tersa di Gallura, Olbia e San Teodoro. Allerta media – con codice giallo ...

Arioli (V Municipio) : “Tornati dAlle vacanze troviamo Roma abbandonata al degrado” : Roma – “Sono rientrato da poco a Roma dopo una breve pausa estiva ed ho trovato una Città completamente abbandonata -il comunicato di Luca Arioli, Politico Municipale è molto chiaro e non consente interpretazioni- tornato dalle vacanze ho trovato la Città di Roma nel degrado più totale, con immondizia ovunque, odore irrespirabile di urina dappertutto, aumento di furti negli appartamenti, scippi triplicati ai danni degli ...

Le app per chi torna dAlle vacanze - per affrontare il rientro in ufficio con iPhone e iPad - : 2 Allenamento di 7 minuti Per chi torna dalle vacanze con buoni propositi legati all'allenamento, ma continua a non avere molto tempo da dedicare allo sport, con l'app Allenamento di 7 minuti non ha ...

Tania Cagnotto torna ad Allenarsi : obiettivo Tokyo 2020 : Tania Cagnotto torna ad allenarsi: obiettivo Tokyo 2020 Ad annunciarlo è stata la stessa campionessa di tuffi, diventata recentemente mamma di una bambina Parole chiave: fps ...

Marmeeting - tornano i tuffi dAlle grandi altezze dal Fiordo di Furore : Il marchio Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo, quest'anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un'opera che dopo duemila anni ...

Tania Cagnotto ritorna ad Allenarsi - in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Ha ben chiare le sue priorità Tania Cagnotto, la 33enne diventata mamma di Maya lo scorso gennaio: dice che la figlia viene prima di tutto. Ma la tuffatrice sincro che ha vinto otto ori in coppia con l’amica e collega Francesca Dallapè è pronta per ritornare in vasca dopo la maternità. LEGGI ANCHETania Cagnotto, un anno fa l'ultimo tuffo In un’intervista a Gente ha dichiarato che in autunno inizierà ad allenarsi per gareggiare alle Olimpiadi di ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Tania Cagnotto torna ad Allenarsi/ Obiettivo Olimpiadi per la tuffatrice : "Voglio arrivare a Tokyo 2020 ma..." : Tania Cagnotto torna ad allenarsi: la tuffatrice azzurra, mamma di Maya, ha rivelato di voler raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 insieme a Francesca Dallapè(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Inter - SpAlletti rivoluziona la diesa : torna Skriniar - fuori Miranda : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti sarebbe pronto a rivoluzionare il reparto difensivo in vista della seconda partita di campionato che l'Inter giocherà domenica sera contro il Torino. Il tecnico avrebbe deciso ...

Nuoto - il piano di Gregorio Paltrinieri : qualificarsi Alle Olimpiadi 2020 nella 10 km - occhi sui Mondiali. L’azzurro torna ad Allenarsi : Gregorio Paltrinieri non conosce soste, gli Europei in vasca si sono conclusi un paio di settimane fa e il Campione Olimpico è subito pronto per tornare in piscina per allenarsi. Il carpigiano, infatti, deve preparare la 10 km in acque libere di Chun’An (Cina), tappa delle World Series in programma il prossimo 16 settembre. Manca meno di un mese alla gara e il Campione del Mondo vuole farsi trovare pronto, soprattutto dopo la rabbia ...

23 agosto - Gran Galà del MEDITERRANE Il BAlletto del Sud di Fredy Franzutti torna in scena ai Teatini - Lecce : ... la variazione di "Ermeralda" e di "Harlequinade", i passi a due di "Amore e Psyche" e "Silvia e Aminta", la danza araba da "Lo Schiaccianoci" e alcune coreografie tratte dagli spettacoli di ...