Alemanno | Così denuncerò Patronaggio per violenza a corpo politico

(Di lunedì 27 agosto 2018) La guerra giudiziaria innescata dal caso Diciotti prosegue. E Gianni, leader del Movimento Sovranista, che già qualche giorno fa aveva minacciato di denunciare il procuratore capo di Agrigento Luigiadesso punta al raddoppio.Vuole denunciare Luigi. È solo un annuncio o è intenzionato ad andare fino in fondo?La bozza della denuncia è già sul mio tavolo in attesa delle ultime limature. Venerdì mattina la presenteremo alla stampa e in Procura.Quindi è possibile denunciare il procuratore capo di Agrigento per attentato ai diritti politici del cittadino?Le dirò di più: le ipotesi di reato sono raddoppiate. Ci sono margini per ipotizzare non solo la violazione dell"articolo 294 del codice penale ma anche quella dell"articolo 338.Di che si tratta?Dio minaccia ad un. L"ipotesi è che l"azione giudiziaria esercitata dasia tale ...