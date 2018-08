huffingtonpost

: Al via la visita di Giovanni Tria in Cina: 'Non cerco compratori per i titoli di Stato, non c'è questo problema' - HuffPostItalia : Al via la visita di Giovanni Tria in Cina: 'Non cerco compratori per i titoli di Stato, non c'è questo problema' - Vistodame : L'universo vedere di Alik Cavaliere: la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale di Milano merita una visita (fino al… - GIANLUCAFROLA1 : Visita Delegazione Argentina a Ecotechnoparco: -

(Di lunedì 27 agosto 2018)arriva ine smonta la "tesi", "sostenuta in questi giorni dalla stampa italiana", secondo la quale il paese asiatico sarebbe un nuovo investitore del debito italiano. Tesi che, dice il ministro dell'Economia in un'intervista al quotidiano cinese Guangming, "non corrisponde al mio pensiero".Nei prossimi giorni il titolare del Mef intratterrà una serie di colloqui con autorità e investitori sia a Pechino che a Shangai, tra i quali anche alcuni "incontri istituzionali, con il ministro delle finanze Liu Kun, il governatore della People's Bank of China e molti altri rappresentanti delle autorità finanziarie e monetarie cinesi". Con l'obiettivo di "rafforzare i rapporti economici tra i due paesi, non certo cercareper idel debito pubblico. Non abbiamo questo problema. Gli investitori cinesi valuteranno se acquistare iitaliani, ...