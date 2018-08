Al Bano e la sua salute | Devo curare le corde vocali | le ho massacrate

Romina Carrisi - paura per la figlia di Al Bano : 'Dimagrita troppo' - la verità sulla sua salute : I fan della figlia di Al Bano e Romina , che porta il nome della madre cioè Romina Carrisi Power , da mesi sono preoccupati per la drastica trasformazione del suo fisico. È subito balzato agli occhi ...

Romina Power/ Loredana Lecciso risponde alla sua frecciatina su Al Bano : è guerra? : Romina Power sceglie Maurizio Costanzo come correttore di Karma Express (prima ristampa). Il libro, pubblicato nel 2017, è la storia di due adolescenti in viaggio.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 22:12:00 GMT)

Dopo la fine dell'amore con Al Bano - la Lecciso parla della sua nuova vita : "Sono triste" : Dopo la fine della sua storia d'amore con Al Bano Carrisi durata 18 anni, Loredana Lecciso racconta come è la sua nuova vita . La bella pugliese confida a Un Giorno da Pecora di essere single e di non ...

“È bella come un fiore”. Al Bano - dolce papà - presenta la sua Jasmine : le foto della figlia 17enne di Carrisi e Loredana Lecciso : AlBano Carrisi presenta uno dei suoi ”gioielli”. È Jasmine Carrisi, la figlia avuta dall’ex compagna Loredana Leciso. Il cantante di cellino San Marco ha deciso di mostrarla su “Gente”, in edicola da venerdì 22 giugno. La 17enne è la quinta dei suoi sei figli, la prima avuta con Loredana Lecciso, da cui si è separato alcuni mesi fa dopo 18 anni insieme. Nell’intervista, non ha parlato della situazione sentimentale, ...