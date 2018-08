Al Bano | altro che ritiro dalle scene | sarà protagonista di una fiction Rai e di due

davidemaggio

(Di lunedì 27 agosto 2018) AlDa quando ha annunciato di ritirarsia fine anno (e poi ha ritrattato), gli impegni di Alsi sono addirittura intensificati. Mentre le sue corde vocali sono costrette al riposo “perché le ho massacrate per 75 anni”, dice, il cantautore di Cellino San Marco non si risparmia e, dal palco, si appresta a finire sul set di una. Alattore in unaRai “A marzo dell’anno prossimo inizierò a girare con la Publispei unain 6 puntate per la Rai dove non canterò, ma, per riposare le corde vocali, mi limiterò a fare l’attore” ha dichiarato al Mattino. Dunque, dopo la ‘comparsata’ nel 2013 in Un Medico in Famiglia 8, dove interpretò se stesso in due episodi della serie con Lino Banfi, sempre diretta dalla Publispei, nel 2019 si calerà seriamente nelle vesti di attore, questa volta per interpretare ...