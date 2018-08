“Aiutatemi!” Choc in Italia | turista stuprata in hotel da due allievi poliziotti

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 agosto 2018) Due giovani,agenti della Scuola di Polizia di Stato di Brescia, sono indagati in stato di libertà per violenza sessuale di gruppo su unatedesca di 19 anni in una Rimini. A lanciare l’allarme alla polizia è stato il responsabile della receptionist di un albergo di Rimini, al quale si erano rivolte lae le sue amiche. La polizia, arrivata sul posto, ha individuato la vittima, di 19 anni, le amiche e i presunti autori della violenza, i dueagenti della Scuola di Polizia. La 19enne è stata sottoposta alle visite mediche in ospedale ed è stata poi ascoltata in questura, alla presenza del pm Ercolani.Le indagini affidate alla Squadra Mobile sono coordinate dal sostituto procurare Davide Ercolani. Il fatto è accaduto sabato nel tardo pomeriggio nella camera di unriminese. Gli accertamenti della polizia di ...