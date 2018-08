Affari in vista per Nokia | Ericsson e Qualcomm dal 5G

Frosinone scatenato : dopo Perica - Affari in vista con il Cagliari? : Frosinone tra le squadre più attive in questa fase del calciomercato estivo, il club frusinate tratta una doppia operazione col Cagliari Il Frosinone non intende fare da comparsa nel prossimo campionato di Serie A e sta lavorando per regalare a mister Longo una rosa all’altezza della situazione. dopo l’acquisto di Perica dall’Udinese, secondo Sportmediaset, il club sarebbe al lavoro per mettere in piedi una doppia ...