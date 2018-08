Addio lampadine alogene | dal 1°settembre ci saranno solo i led

ilgiornale

: Addio lampadine alogene dal 1 settembre - Adnkronos : Addio lampadine alogene dal 1 settembre - Adnkronos : Addio lampadine alogene dal 1 settembre - webnauta5_9 : RT @Adnkronos: Addio lampadine alogene dal 1 settembre -

(Di lunedì 27 agosto 2018)alle, almeno a quelle che abbiamo utilizzato fino ad ora. Consumano troppo e le alternative meno energivore e più 'eco-friendly' ci sono. Per questo, la Commissione Europea ha decretato l'uscita degli Stati membri dal mercato delle, con l'entrata in vigore del regolamento che, previsto per il 2016 e poi posticipato di due anni, scatterà il 1 settembre 2018.Questo significa che al prossimo cambio di una lampadina fulminata, potremo acquistareun prodotto più efficiente, come i led che possono consumare fino a 5 volte meno rispetto a una lampada alogena. A trarne vantaggiol'ambiente, l'industria e il portafogli dei consumatori.Secondo quanto stimato da Enea, il passaggio aa basso consumo energetico porterà un risparmio energetico annuale pari al consumo annuo di elettricità del Portogallo (48 TWh di energia elettrica) e consentirà ...