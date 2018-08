Addio al re di Broadway | che reinventò ridendo la commedia americana

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) Dire, con lo scintillio dei suoi palchi, significa dire Neil Simon, uno degli autori più importanti nel panorama internazionale del teatro e del cinema, che però non disdegnava la televisione. Adesso che il drammaturgo americano superbo descrittore dei conflitti familiari e delle nevrosi urbane, particolarmente in voga tra gli anni Sessanta e i Settanta del '900, è morto all'età di 91 anni, nella sua casa di Manhattan, a New York, difficile sapere chi uguaglierà tanto eclettismo.I più associano il commediografo, nato nella Grande Mela il 4 luglio del 1927, a un suo titolo arcinoto, adattato sul grande schermo da Gene Saks, A piedi nudi nel parco (1963). Chi non ricorda l'allora deliziosa Jane Fonda bisticciare con l'aitante Robert Redford, sposini in cima a un grattacielo senza ascensore? Il successo teatrale di Simon fece bis al cinema, in tempi nei quali bastavano un lui e ...