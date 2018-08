Acura NSX - La sportiva si aggiorna con un nuovo Model Year

quattroruote

(Di lunedì 27 agosto 2018) Lapresenta negli Stati Uniti la NSX2019, introducendo novità relative alle dotazioni e alle personalizzazioni senza modificare il design e la meccanica della supercar ibrida. Glimenti potrebbero essere in futuro estesi alla gemella marchiata Honda proposta al di fuori del mercato americano, ma non si conoscono ancora informazioni ufficiali in merito.Nuove personalizzazioni e modifiche alle dotazioni. La rinnovata NSX si riconosce per la finitura in colore carrozzeria della cornice frontale della griglia e per la colorazione nero lucido di tutte le prese e gli sfoghi d'aria. Viene inoltre proposta la nuova tinta esterna Thermal Orange Pearl, disponibile anche per le pinze freno, mentre l'abitacolo può essere ordinato nella inedita variante di pelle semi-anilina Indigo Blue con sezioni d'Alcantara. I sedili sportivi regolabili elettricamente, ora di serie, sono ...