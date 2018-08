Accuse di razzismo per il Ken umano | Rodrigo Alves ed espulso Grande Fratello Vip

ilgossip

(Di lunedì 27 agosto 2018) “Dopo il recente accaduto,è stato escluso dalla casa dele non farà più ritorno”. Con un comunicato stringato quanto efficace, la produzione del Celebrity Big Brother inglese annuncia l’esclusione dal gioco di, il Ken. Il popolare personaggio, noto per le numerose operazioni chirurgiche alle quali si è sottoposto per somigliare alla celebre bambola, abbandona la Casa del reality inglese dopo frasi a sfondo razzista contro alcuni elementi del gruppo. Frasi razziste, sui social hanno chiesto l’espulsione I social network, vera bussola di questa tipologia di format, hanno emesso la sentenza alcuni giorni prima della produzione. Le esternazioni a sfondo razzista si erano già ripetute e avevano indignato il pubblico che proprio attraverso i social network ne avevano chiesto a gran voce l’espulsione. Tutto sembra ...