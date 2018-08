: #Usa annunciano accordo commerciale con il Messico. Trump: 'Una grande buona intesa' - Agenzia_Ansa : #Usa annunciano accordo commerciale con il Messico. Trump: 'Una grande buona intesa' - Adnkronos : Addio Nafta, Trump annuncia accordo Usa-Messico - sputnik_italia : Senato #USA non trova prove di collusione di #Trump con la #Russia -

Gli Usa hanno raggiunto unpreliminare sul commercio con ilche in sostanza cancellerà e sostituirà il(North American Free Trade Agreement), l'di libero scambio nordamericano firmato insieme al Canada nel 1994. Il presidente, annuncia dalla Casa Bianca che "l'commerciale Usa-", è "veramente buono per entrambi i Paesi".chiamerà il premier canadese, Trudeau, per coinvolgere Ottawa nei negoziati.L'colavrà una durata di 16 anni.(Di lunedì 27 agosto 2018)