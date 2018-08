Abusa bimba otto anni che gioca in oratorio | arrestato un 67enne

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) Hato di unadimentre si trovava in. A finire in manette è un pensionato di 67, ora ai domiciliari a San Maria Capua Vetere per l'accusa di violenza aggravata ai ddella piccola. Come riporta Il Messaggero, l'epidosio ha avuto luogo il giorno di ferragosto nell'della parrocchia di Santa Maria Assunta.L'uomo si è avvicinato allamentre questa stavando a biliardino. La violenza sessuale è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza che si trovavano all'interno dell'edificio. Il presunto pedofilo avrebbe costretto la piccola a palpeggiamenti nelle parti intime, mentre questava con un"amichetta.A denunciare l'accaduto è stata la mamma dellaaiutata dalla testimonianza di alcune persone. L'abuso ai ddella piccola si sarebbe verificato una sola volta. Il giudice per le indagini preliminari, concordando con la ...