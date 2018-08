60 anni | l’età a cui si raggiunge il picco di autostima

gqitalia

(Di lunedì 27 agosto 2018) Invecchiare significa perdere fiducia in se stessi? Assolutamente no, anzi. Uno studio pubblicato di recente sulla rivista Psychological Bulletin ha rivelato che ilassoluto dell’nella vita di un uomo siuna volta spente le 60 candeline. Del tutto in barba a capelli bianchi e problemucci di salute vari ed eventuali, insomma. La ricerca, condotta analizzando i dati di oltre 165 mila persone, ha infatti sottolineato come l’inizi a svilupparsi intorno ai 4e a salire fino agli 11, restando poi sostanzialmente inalterata fino ai 15durante il complicato momento della pubertà. Il suo livello tende poi ad aumentare rapidamente fino ai 30, il periodo in cui solitamente vengono conclusi gli studi e iniziata l’attività lavorativa, per poi crescere in modo più graduale ere ilassoluto proprio intorno ai 60. ...