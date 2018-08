500K per le startup che si trasferiscono in Irlanda

startupitalia.eu

(Di lunedì 27 agosto 2018) Dieci aziende straniere otterranno 50.000 euro a testa da Enterprise Ireland , organizzazione governativa che sostiene i legami tra le imprese irlandesi e quelle del resto del mondo, per sviluppare progetti nella Repubblica d'. In totale gli euro stanziati sono 500.000 . L'Isola verde non ha tante materie prime, però la ricerca di soluzioni originali ha aperto la ...