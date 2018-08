Yoko Ono | la strega odiata da tutti è un genio | ecco le prove

Yoko Ono - mi odieranno per sempre : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 25 di Vanity Fair, in edicola fino al 27 giugno In questo preciso istante le sue opere sono in mostra a Cordoba, in Spagna, a Krugesdorp, in Sudafrica, a Naestved, in Danimarca, a Liverpool, in Inghilterra, e a Prato, in Italia. Entro la fine dell’anno apriranno altre esposizioni in Francia, Austria e Stati Uniti, mentre restano attive le installazioni permanenti, come l’Imagine Peace Tower a ...