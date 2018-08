Wind | in arrivo rincari da 2 | 50 euro per le connessioni domestiche

Twitter PWA : ecco le novità in arrivo per Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1] : [Aggiornamento1 22/08/2018] Gli sviluppatori di Twitter hanno appena rilasciato mediante il Microsoft Store un nuovo update su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la loro PWA. La versione è numerata 6.1.4.0 e introduce le novità preannunciate nei giorni scorsi (trovate la lista completa in basso). Articolo originale, Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i developer di Twitter addetti allo sviluppo della Progressive Web ...

Gli Sticky Notes di Windows 10 in arrivo anche su Android e iOS : Molto presto gli utenti Insider facenti parte del canale Skip Ahead di Windows 10 potranno provare in prima persona la versione 3.0 di Sticky Notes con il supporto al tema scuro, una presunta modalità lavagna, una nuova barra multifunzione e opzioni per l’accessibilità. Sembra però che Microsoft non sia intenzionata a fermarsi qui poichè, secondo quanto riferito da Thurrott.com (una fonte molto affidabile), ci sarebbe un’altra ...

Skype : in arrivo una nuova Split Windows View? : Da poche settimane risulta disponibile il nuovo Skype 8.0 sia in formato .exe e sia Universal Windows app che da un lato ha introdotto numerose feature ma dall’altro ne ha rimosse alcune implementate invece nella versione 7.0 che verrà presto dismessa ufficialmente. Una delle funzionalità rimosse è la Split Windows View che consente di suddividere le proprie chat in singole finestre rendendo più facile la navigazione e la concentrazione su ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17728 con l’arrivo Your Phone : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17728 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider. L’aggiornamento prevede l’implementazione di Your Phone, l’app di sistema che rafforza ulteriormente l’integrazione di Windows 10 con gli smartPhone Android e iOS. Novità You love Your Phone. So does Your PC. Coming soon, we’re bringing the first set of ...

Qualcomm : in arrivo delle soluzioni per i dispositivi Windows 10 dal doppio display : Al Computex 2018 sono stati svelati per la prima volta i concept di alcuni importanti brand fra i quali Asus e Intel relativi a ultrabook dotati di due display: uno superiore e un altro inferiore in sostituzione della tastiera fisicia che diventa quindi touch. Mentre il futuro di Surface Andromeda non è certo poichè Microsoft, dopo averlo rimandato al prossimo anno, potrebbe comunque decidere di cancellarlo, l’arrivo sul mercato di questo ...

Le soglie per il roaming UE compaiono sui siti Wind e Tre - in arrivo la nuova app My3 : Wind Tre pubblica sui siti degli operatori i dettagli riguardanti le soglie di traffico utilizzabili in roaming nell'Unione Europea. L'app Area Clienti 3 sarà presto sostituita sul Google Play Store da My3. L'articolo Le soglie per il roaming UE compaiono sui siti Wind e Tre, in arrivo la nuova app My3 proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome : l’integrazione con Windows Timeline in arrivo con un’estensione : Windows Timeline è sicuramente la principale funzionalità di April Update capace di incrementare la produttività, mantenere la sincronizzazione fra più device e archiviare sul cloud le attività degli utenti. Purtroppo, nonostante la sua utilità, non è ancora supportata a dovere dagli sviluppatori di terze parti mostrando dunque le proprie potenzialità solo nelle applicazioni native sviluppate dalla stessa Microsoft quali Edge, Paint 3D, Notizie, ...