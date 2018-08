Whatsapp | occhio alle vecchie chat | sta per cambiare tutto

Whatsapp GB clone di Whatsapp : occhio alla sicurezza dello smartphone/ Tutti i pericoli che nasconde : Whatsapp GB clone di Whatsapp: occhio alla sicurezza dello smartphone. Tutti i pericoli che nasconde il download di tale applicazione molto simile all'app di Zuckerberg(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Backup Whatsapp illimitati su Google Drive - occhio a quelli vecchi : Da Pixabay Importante accordo tra Google e Facebook per far sì che tutti i Backup WhatsApp che vengono salvati su Google Drive non vadano a erodere spazio nei giga gratuiti messi a disposizione dal popolare servizio di archivio. Con un post sul blog ufficiale in lingua inglese WhatsApp ufficializza questo accordo molto importante stretto con il colosso con sede a Mountain View. La conseguenza è che tutte le foto, i video, i documenti e le ...

Grosse novità in vista anche per Whatsapp Web : occhio al rilascio di inizio agosto : Pare sia imminente il rilascio di un nuovo aggiornamento anche per Whatsapp Web, che fa il paio con quello riguardante l'app nella sua versione classica, ottimizzata per Android e iPhone. Dopo le novità condivise su queste pagine nella giornata di ieri, in riferimento all'app mobile, oggi 1 agosto tocca infatti concentrarsi sulle migliorie che a strettissimo giro dovremmo toccare con mano con la variante dedicata a chi chatta su Whatsapp anche ...

Raggi cosmici e radiazioni'. Occhio alla bufala su Whatsapp - : Analoga è la ratio che fa prevalere i diritti della personalità , onore, reputazione, identità personale, dignità, nel conflitto con il diritto di cronaca, qualora quanto narrato non corrisponda al ...

Whatsapp - AGGIORNAMENTO : NUOVA FUNZIONE NOTIFICHE/ Spuntare messaggio in anteprima : occhio alla sicurezza : Whatspp, nuovo AGGIORNAMENTO: meno NOTIFICHE per tutti. Spuntare il messaggio dall’anteprima: ecco come fare grazie alla novità che a breve verrà introdotta nell'app(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Biglietti gratis? No - occhio - è solo un’altra truffa che gira su Whatsapp : Non è il caso di farsi prendere dall'entusiasmo perché non c'è alcun biglietto gratuito per il parco divertimenti Rainbow MagicLand, che ha prontamente smentito la notizia con un breve comunicato. L'articolo Biglietti gratis? No, occhio, è solo un’altra truffa che gira su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.