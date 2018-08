Vuelta | Valverde vince la seconda tappa Kwiatkowski è la nuova maglia rossa

Vuelta : Valverde vince 2/a tappa : Lo ha fatto precendo allo sprint, sul traguardo della seconda frazione a Caminito del Rey, l'ex campione del mondo polacco Michal Kwiatowski, che è il nuovo leader della classifica generale, con 14'' ...

Vuelta - 2a tappa : colpaccio di Valverde - Kwiatkowski beffato ma in maglia rossa : Lo spagnolo si impone in un testa a testa con il polacco, che però si assicura la leadership generale. NIbali si stacca

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde il migliore - Fabio Aru in lotta - Nibali out : Michael Kwiatkowski ha conquistato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna ma a brillare tra i big è Alejandro Valverde. I favoriti sono abbastanza vicini tra loro, bene anche Nairo Quintana mentre Fabio Aru è leggermente attardato dagli altri pretendenti alla maglia rossa. Vincenzo Nibali è uscito di classifica al pari di Richie Porte. CLICCA QUI PER LA classifica GENERALE DELLA Vuelta classifica BIG Vuelta A España 2018: 1. Michal ...

Vuelta di Spagna - infinito Valverde : “Don Alejandro” vince a 38 anni a Caminito del Rey - Kwiatkowski si prende la maglia rossa. Nibali perde 4 minuti : Vuelta di Spagna, subito ribaltoni in classifica generale nella seconda tappa: Nibali al limite della classifica, adesso serve un’impresa ma è in Spagna per preparare il Mondiale infinito Alejandro Valverde: “El Imbatido” vince la 2ª tappa della Vuelta di Spagna, la prima in linea, con l’arrivo in salita a Caminito del Rey. Grazie al 38enne del Team Movistar la Vuelta inizia all’insegna dei colori di casa, ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski veste la maglia rossa - Valverde il migliore dei big. Nibali attardato : Michal Kwiatkowski è il nuovo leader della Classifica generale alla Vuelta di Spagna 2018. Il polacco ha concluso la seconda tappa al secondo posto alle spalle di Alejandro Valverde e ha così indossato la maglia rossa sfilandola a Rohan Dennis che è arrivato attardato. Valverde si candida a un ruolo da grande protagonista per il trionfo finale di Madrid, oggi ha impressionato su un arrivo in salita e può davvero dire la sua. Insieme tutti gli ...

Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde super! Battuto Michal Kwiatkowski in uno spettacolare testa a testa - maglia al polacco : Seconda tappa e subito un arrivo in salita per quanto riguarda la Vuelta a España 2018. Dopo la cronometro d’apertura di Malaga si inizia a far sul serio e, nella frazione di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, subito andature davvero alte e alcuni colpi di scena. A dominare la scena però è un super Alejandro Valverde (Movistar) che sullo strappo finale ha sconfitto nel duello a due il polacco Michal Kwiatkowski. Per il corridore del ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della prima tappa. Dennis rispetta il pronostico - bene Kwiatkowski. Tra i big brillano Kelderman e Valverde : La prima maglia rossa della Vuelta a España 2018 è dell’australiano Rohan Dennis che vince il cronoprologo di Malaga davanti al polacco Michal Kwiatkowski e al belga Victor Campenaerts. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prima tappa. pagelle prima TAPPA Vuelta A España Rohan Dennis 10: era il favorito assoluto e non ha sbagliato. Si conferma nuovamente tra i più forti al mondo nelle sfide contro il ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti : bene Kelderman e Valverde - più indietro Aru e Nibali : A Malaga è incominciata la Vuelta di Spagna 2018 con una cronometro di 8 chilometri che ha già fatto un po’ di differenza tra i big che puntano alla conquista della maglia rossa. Si è avvantaggiato Michal Kwiatkowski ma difficilmente potrà dire la sua considerando le salite presente sul percorso. Ottima risposta di Wilco Kelderman e Alejandro Mollema, si difendono Simon Yates e Nairo Quintana mentre Fabio Aru paga qualche secondo di ...