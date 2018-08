Vuelta di Spagna – Fate largo | mi scappa! Lars Boom in emergenza | entra in un camper per

Vuelta di Spagna - infinito Valverde : “Don Alejandro” vince a 38 anni a Caminito del Rey - Kwiatkowski si prende la maglia rossa. Nibali perde 4 minuti : Vuelta di Spagna, subito ribaltoni in classifica generale nella seconda tappa: Nibali al limite della classifica, adesso serve un’impresa ma è in Spagna per preparare il Mondiale infinito Alejandro Valverde: “El Imbatido” vince la 2ª tappa della Vuelta di Spagna, la prima in linea, con l’arrivo in salita a Caminito del Rey. Grazie al 38enne del Team Movistar la Vuelta inizia all’insegna dei colori di casa, ...

Rohan Dennis conquista la prima maglia rossa della Vuelta di Spagna : Come nel 2017 Rohan Dennis è la prima maglia rossa dell'edizione numero 73 della Vuelta di Spagna. Il campione australiano ha fatto segnare il miglior tempo nella cronometro iniziale di 8 chilometri ...

Vuelta - parte dalla Spagna la rincorsa al Mondiale di Vincenzo Nibali : Il numero uno sulla schiena è quello riservato al vincitore dell’edizione precedente, si sa, ma a La Vuelta a España 2018 sarà Vincenzo Nibali a portarlo con orgoglio al via di Malaga sabato 25 agosto. L’assenza di Chris Froome ha obbligato gli organizzatori del Giro di Spagna a cedere il numero a colui che era arrivato secondo. Una sfilza di complimenti e frasi di ammirazione hanno seguito questa consegna simbolica ma che nasconde un vago senso ...

Vuelta di Spagna – Sensazioni positive per Uran : “aspirazioni alte! E quel dettaglio del look che fa ben sperare…” : Rigoberto Uran ha solo Sensazioni positive in vista della Vuelta di Spagna: il ciclista colombiano è pronto ad affrontare la corsa spagnola con grande motivazione I problemi di salute che lo hanno frenato al Tour de France sono ormai alle spalle, Rigoberto Uran guarda all’imminente Vuelta di Spagna con grande ottimismo. A margine dell’evento di presentazione della corsa spagnola, il ciclista della EF-Drapac ha dichiarato: “sto ...

Vuelta di Spagna – Quintana non si nasconde : “io favorito? È normale e non sento la pressione. Sul Tour dico che…” : Nairo Quintana accetta il ruolo di favorito della Vuelta di Spagna: il ciclista colombiano non si nasconde e punta al successo nella prestigiosa corsa spagnola Dopo un Tour de France molto al di sotto delle aspettative, Nairo Quintana è pronto a riscattarsi alla Vuelta di Spagna. Il ciclista colombiano è dato come uno dei favoriti e non fa nulla per nascondersi anzi, a margine della cerimonia di presentazione della Vuelta di Spagna 2018, ...

Vuelta di Spagna - tutto pronto per l’edizione 2018 : presentanti i roster della Uae Team Emirates e della Trek-Segafredo : Presentati i roster della Uae Team Emirates e della Trek-Segafredo: ecco i ciclisti delle due squadre che prenderanno parte alla Vuelta di Spagna 2018 Mancano appena due giorni all’inizio della 73ª edizione della Vuelta di Spagna. Con partenza da Malaga, la corsa spagnola si appresta a dare spettacolo, grazie anche alla presenza per l’Italia di Vincenzo Nibali. Dopo la presentazione del roster della Bahrain-Merida e del Team ...

Vuelta di Spagna – A Viviani non basterà partecipare - Elia ha le idee chiare : “voglio battere Sagan” : Elia Viviani e la Vuelta di Spagna, il ciclista italiano pronto a partire per cimentarsi nell’importante corsa a tappe: ecco le sue impressioni su quello che potrà succedere Con la maglia tricolore addosso Elia Viviani partirà presto per Malaga, da dove il 25 agosto partirà la Vuelta di Spagna. Un appuntamento davvero importante per il ciclista italiano, che dopo il titolo di campione d’Italia, i successi di tappa al Giro ...

Vuelta – Tutti gli italiani al via : dopo la Spagna - l’Italia è la Nazione meglio rappresentata : Saranno in tutto 20 gli italiani al via della Vuelta di Spagna 2018 : la corsa iberica pronta a dare spettacolo dal 25 agosto Quanti italiani al via della Vuelta di Spagna 2018! La corsa iberica, che avrà inizio il prossimo 25 agosto, vanterà tra i suoi protagonisti ben 20 ciclisti azzurri. Il tricolore potrà sventolare più di una volta sui podi delle frazioni della competizione spagnola, che tra i favoriti alle vittorie di tappa ha ...

Vuelta di Spagna - presentato il roster del Team Sky : Froome grande assente - al via Castroviejo ed Henao : Il Team Sky senza Thomas e Froome alla Vuelta di Spagna, presentato il roster della squadra britannica che competerà alla corsa iberica Il 25 agosto partirà la Vuelta di Spagna 2018. La corsa iberica, in programma dopo il Giro d’Italia ed Tour de France, preannuncia spettacolo grazie alle sue tappe dure ed insidiose. Tra le altre squadre al via, anche il Team Sky. La squadra maschile britannica è pronta a bissare il successo ottenuto ...

Vuelta di Spagna - l'organizzazione fa un 'regalo' a Nibali : la corsa iberica riconosce il valore del ciclista italiano : l'organizzazione della Vuelta di Spagna riconosce il valore di Vincenzo Nibali: al corridore italiano andrà la pettorina numero uno Vincenzo Nibali farà parte del roster della Bahrain-Merida alla ...

Vuelta di Spagna - l’organizzazione fa un “regalo” a Nibali : la corsa iberica riconosce il valore del ciclista italiano : L’organizzazione della Vuelta di Spagna riconosce il valore di Vincenzo Nibali: al corridore italiano andrà la pettorina numero uno Vincenzo Nibali farà parte del roster della Bahrain-Merida alla Vuelta di Spagna. Dopo l’ok dei medici, che hanno dato il via libera al corridore italiano per la partecipazione alla corsa spagnola, il ciclista vi competerà da protagonista. Per rendere omaggio alla sua forza di volontà ed al suo ...

Vuelta di Spagna 2018 – Come seguire le emozioni della 73ª edizione : Vuelta 2018: su Eurosport LIVE e in esclusiva tutte le tappe della grande corsa spagnola. LIVE su Eurosport 1, su Eurosport 2 e su Eurosport Player da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre Eurosport, la “Casa del Ciclismo”, trasmetterà LIVE e in esclusiva, da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre, tutte le tappe dell’ultimo Grande Giro della stagione, la Vuelta di Spagna. La storica corsa iberica, giunta alla sua 73° edizione e ...

Vuelta di Spagna – Vincenzo Nibali con i piedi per terra : “sarà difficile lottare per la classifica generale” : Vincenzo Nibali alla Vuelta di Spagna con i piedi per terra: lo Squalo non ‘illude’ i suoi fan dopo l’infortunio al Tour de France Manca pochissimo all’edizione 2018 della Vuelta di Spagna: si comincia sabato con la cronometro individuale di Malaga per vivere poi tre settimane di puro spettacolo. La Bahrain Merida ha scelto un roster tosto e forte per la corsa iberica, che segna il ritorno in bici di Vincenzo Nibali ...

Vuelta di Spagna 2018 – La Bahrain Merida pronta alla corsa iberica : il roster del team capitanato da Vincenzo Nibali : Una rosa tosta e competitiva: il roster della Bahrain Merida per la Vuelta di Spagna 2018 Inizia sabato prossimo l’edizione 2018 della Vuelta di Spagna: il ciclismo torna protagonista con la terza e ultima grande corsa a tappe della stagione che partirà da Malaga. La 73ª edizione della corsa iberica coprirà la distanza di 3254,7 km e terminerà a Madrid il 16 settembre. Si prospetta un grande spettacolo: non ci saranno gli uomini del ...