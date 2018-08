Vuelta a Espana 2018 | la tappa di domani 27 agosto Orario d’inizio | altimetria e come

LIVE Vuelta a España 2018 - seconda tappa Marbella-Caminito del Rey in DIRETTA. Primo arrivo in salita - sfida totale tra i big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Vuelta a España 2018, 163 km da Marbella a Caminito del Rey. Dopo il cronoprologo di ieri, i corridori dovranno affrontare subito il Primo arrivo in salita di questa 73ma edizione. Una frazione molto insidiosa, che potrebbe regalare i primi colpi di scena. Assisteremo ad una sfida diretta tra i big sulla salita finale dell’Alto de Guadalhorce, un’ascesa di 7 km con una pendenza ...

Vuelta a España 2018 - come stanno Vincenzo Nibali e Fabio Aru? Il ritorno dello Squalo - il sogno del Cavaliere : le sensazioni dopo la cronometro : Vincenzo Nibali e Fabio Aru si sono equivalsi nella cronometro d’apertura della Vuelta di Spagna: gli otto chilometri sulle strade di Malaga hanno separato i due italiani di un solo secondo, attardati rispettivamente di 40” e 39” dal vincitore Rohan Dennis. I nostri due alfieri hanno perso una quindicina di secondi da Valverde, una decina da Simon Yates e da Nairo Quintana, cinque da Miguel Angel Lopez mentre hanno guadagnato ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (domenica 26 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (domenica 26 agosto) si svolgerà la seconda tappa della Vuelta a España 2018, 163 km da Marbella a Caminito del Rey. Dopo il cronoprologo di ieri, i corridori dovranno subito affrontare il primo arrivo in salita di questa edizione. Il traguardo è posto sull’Alto de Guadalhorce, un’ascesa di 7 km con una pendenza media attorno al 3%, ma con una dura rampa conclusiva al 7%. Rohan Dennis dovrà difendere la maglia rossa, mentre gli scalatori ...

Vuelta Espana - Vincenzo Nibali : ‘Ci può essere il miracolo’ : Riparte oggi da Malaga con la prima tappa della Vuelta Espana la stagione di Vincenzo Nibali, [VIDEO] interrotta bruscamente sull’Alpe d’Huez per un brutto quanto assurdo incidente. Il fuoriclasse siciliano ha ripreso ad allenarsi da tre settimane e non è al meglio della condizione fisica, ma non rinuncia a sognare al via della corsa spagnola. Nibali potrebbe faticare molto nelle prime giornate di corsa, in virtù di una forma non ottimale, ma se ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina da pronostico. Fabio Aru e Vincenzo Nibali sulla difensiva - big ravvicinati : Tutto secondo pronostico nella prima tappa della Vuelta a España 2018: Rohan Dennis, grande favorito della vigilia, riesce a dominare sugli otto chilometri inaugurali da percorrere a cronometro. L’australiano della BMC ha sfruttato un percorso davvero favorevole alle proprie caratteristiche per riuscire a sbaragliare la concorrenza, andandosi così a prendere anche la prima Maglia Rossa. Alle sue spalle il polacco Michal Kwiatkowski ed il ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della prima tappa. Dennis rispetta il pronostico - bene Kwiatkowski. Tra i big brillano Kelderman e Valverde : La prima maglia rossa della Vuelta a España 2018 è dell’australiano Rohan Dennis che vince il cronoprologo di Malaga davanti al polacco Michal Kwiatkowski e al belga Victor Campenaerts. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prima tappa. pagelle prima TAPPA Vuelta A España Rohan Dennis 10: era il favorito assoluto e non ha sbagliato. Si conferma nuovamente tra i più forti al mondo nelle sfide contro il ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti : bene Kelderman e Valverde - più indietro Aru e Nibali : A Malaga è incominciata la Vuelta di Spagna 2018 con una cronometro di 8 chilometri che ha già fatto un po’ di differenza tra i big che puntano alla conquista della maglia rossa. Si è avvantaggiato Michal Kwiatkowski ma difficilmente potrà dire la sua considerando le salite presente sul percorso. Ottima risposta di Wilco Kelderman e Alejandro Mollema, si difendono Simon Yates e Nairo Quintana mentre Fabio Aru paga qualche secondo di ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis indossa la prima maglia rossa. Vicini tutti i big - ci sono Aru e Nibali : Rohan Dennis ha vinto la prima tappa della Vuelta a Espana 2018, una cronometro di otto chilometri lungo le strade di Malaga, e ha così indossato la prima maglia rossa. L’australiano della BMC si è imposto con 6 secondi di vantaggio su Michal Kwiatkowski e 7 su Victor Campenaerts, gli annunciati rivali della vigilia. Vicini tra loro tutti i big, spicca in particolar modo Alejandro Valverde mentre Fabio Aru e Vincenzo Nibali sono separati ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis in trionfo a cronometro - prima maglia rossa. Quintana guadagna su Aru e Nibali : Apertura classica per la Vuelta a España 2018: frazione inaugurale di otto chilometri quasi completamente pianeggianti (un solo strappetto a metà percorso) in quel di Malaga, da percorrere tutti a cronometro. A trionfare, cogliendo anche la prima maglia rossa di questa edizione della corsa a tappe iberica, è stato un mostruoso Rohan Dennis. Il corridore australiano della BMC conferma i favori del pronostico e va a prendersi il primo successo in ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (26 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (domenica 26 agosto) si svolgerà la seconda tappa della Vuelta a España 2018, 163 km da Marbella a Caminito del Rey. Dopo la cronometro inaugurale, si affronterà subito il primo arrivo in salita di questa edizione. Il traguardo è posto sull’Alto de Guadalhorce, un’ascesa di 7 km con una pendenza media attorno al 3%, ma con una dura rampa conclusiva al 7%. Un finale adatto quindi agli scattisti e vedremo se qualche big proverà subito a ...

LIVE Vuelta a España 2018 - prima tappa Malaga-Malaga in DIRETTA : che battaglia a cronometro - Fabio Aru sfida i big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 8 km a Malaga. La 73ma edizione della corsa spagnola si apre con un’avvincente sfida contro il tempo per la conquista della prima maglia rossa. Il percorso quasi totalmente pianeggiante agevolerà gli specialisti e sarà quindi una battaglia sul filo dei secondi per il primato. Il favorito numero uno sulla carta sarà l’australiano ...