Vuelta 2018 | classifica e risultati dopo la tappa 2

Vuelta a España 2018 : le pagelle della seconda tappa. Finale perfetto di Valverde - Kwiatkowski ancora al top - male López - Porte alla deriva : Il primo arrivo in salita della Vuelta a España 2018 regala subito grande spettacolo con il duello tra Alejandro Valverde e Michal Kwiatkowski. Lo spagnolo centra una splendida vittoria di tappa, mentre il polacco si prende la maglia rossa. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della seconda tappa. pagelle seconda TAPPA Vuelta A España Alejandro Valverde 10: un Finale davvero perfetto dell’Embatido che mette ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde il migliore - Fabio Aru in lotta - Nibali out : Michael Kwiatkowski ha conquistato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna ma a brillare tra i big è Alejandro Valverde. I favoriti sono abbastanza vicini tra loro, bene anche Nairo Quintana mentre Fabio Aru è leggermente attardato dagli altri pretendenti alla maglia rossa. Vincenzo Nibali è uscito di classifica al pari di Richie Porte. CLICCA QUI PER LA classifica GENERALE DELLA Vuelta classifica BIG Vuelta A España 2018: 1. Michal ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski veste la maglia rossa - Valverde il migliore dei big. Nibali attardato : Michal Kwiatkowski è il nuovo leader della Classifica generale alla Vuelta di Spagna 2018. Il polacco ha concluso la seconda tappa al secondo posto alle spalle di Alejandro Valverde e ha così indossato la maglia rossa sfilandola a Rohan Dennis che è arrivato attardato. Valverde si candida a un ruolo da grande protagonista per il trionfo finale di Madrid, oggi ha impressionato su un arrivo in salita e può davvero dire la sua. Insieme tutti gli ...

Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde super! Battuto Michal Kwiatkowski in uno spettacolare testa a testa - maglia al polacco : Seconda tappa e subito un arrivo in salita per quanto riguarda la Vuelta a España 2018. Dopo la cronometro d’apertura di Malaga si inizia a far sul serio e, nella frazione di 163 km da Marbella a Caminito del Rey, subito andature davvero alte e alcuni colpi di scena. A dominare la scena però è un super Alejandro Valverde (Movistar) che sullo strappo finale ha sconfitto nel duello a due il polacco Michal Kwiatkowski. Per il corridore del ...

Vuelta a Espana 2018 - la tappa di domani (27 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : Terza tappa per quanto riguarda la Vuelta di Spagna 2018 che sarà perfetta per imboscate e attacchi da lontano vista la sua particolare conformazione che potrebbe portare a un piccolo stravolgimento nella classifica generale vista che saremo soltanto all’inizio della corsa iberica. domani, lunedì 27 agosto, Mijas-Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, è la tipica tappa di mezza montagna con due GPM importanti nella prima metà e un finale ...

La Vuelta 2018 – Oggi la seconda tappa : percorso e favoriti : Tutto pronto alla Vuelta di Spagna per la seconda tappa dell’edizione 2018: il percorso e i favoriti Lo spettacolo della Vuelta di Spagna 2018 è finalmente iniziato! I corridori si sono sfidati ieri, nella cronometro individuale notturna, vinta da Rohan Dennis. Oggi i ciclisti pedaleranno per 163,5 km, da Marbella a Caminito in un percorso prevalentemente pianeggiante. Una tappa per velocisti, Oggi in Spagna, con un finale strano, ...

LIVE Vuelta a España 2018 - seconda tappa Marbella-Caminito del Rey in DIRETTA. Primo arrivo in salita - sfida totale tra i big : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Vuelta a España 2018, 163 km da Marbella a Caminito del Rey. Dopo il cronoprologo di ieri, i corridori dovranno affrontare subito il Primo arrivo in salita di questa 73ma edizione. Una frazione molto insidiosa, che potrebbe regalare i primi colpi di scena. Assisteremo ad una sfida diretta tra i big sulla salita finale dell’Alto de Guadalhorce, un’ascesa di 7 km con una pendenza ...

Vuelta a España 2018 - come stanno Vincenzo Nibali e Fabio Aru? Il ritorno dello Squalo - il sogno del Cavaliere : le sensazioni dopo la cronometro : Vincenzo Nibali e Fabio Aru si sono equivalsi nella cronometro d’apertura della Vuelta di Spagna: gli otto chilometri sulle strade di Malaga hanno separato i due italiani di un solo secondo, attardati rispettivamente di 40” e 39” dal vincitore Rohan Dennis. I nostri due alfieri hanno perso una quindicina di secondi da Valverde, una decina da Simon Yates e da Nairo Quintana, cinque da Miguel Angel Lopez mentre hanno guadagnato ...

