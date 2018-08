Volley – Gloria Cup | azzurre ko | la Turchia manda al tappeto l’Italia 3-1

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dalla Turchia - torna Egonu ma non basta. Pessimi segnali verso i Mondiali : Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre, dopo aver perso contro Russia e Azerbaijan, cedono anche contro la Turchia per 3-1 (23-25; 25-22; 25-18; 25-21). Le ragazze di Giovanni Guidetti, che giocavano di fronte al proprio pubblico di Belek, sono riuscite ad avere la meglio sulla formazione di Davide ...

Volley - Gloria Cup 2018 : l’Italia perde ancora in amichevole - 0-3 contro l’Azerbaijan. Turnover di Mazzanti : Nuova sconfitta per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il 3-1 subito ieri contro la Russia, oggi si è arresa all’Azerbaijan con un netto 3-0 (25-19; 25-22; 25-22): batosta pesante per le azzurre che a Belek (Turchia) non sono sembrate mai in partita, spesso spente sotto il profilo del gioco e incapaci di reagire ...

Volley – Gloria Cup : esordio amaro per le azzurre - Italia ko contro la Russia : Gloria Cup: le azzurre superate all’esordio dalla Russia 3-1 Inizia con una sconfitta il percorso della nazionale femminile nella Gloria Cup, in corso di svolgimento in Turchia. L’Italia nel primo match del torneo, infatti, ha dovuto cedere alla Russia per 1-3 (25-18, 16-25, 17-25-17-25). Dopo un primo set ben giocato e vinto, Chirichella e compagne non sono riuscite a reggere il ritmo avversarie, soffrendo molto in ricezione e di ...

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dalla Russia in amichevole - Egonu in panchina : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-1 (18-25; 25-16; 25-17; 25-17) nella prima partita della Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. A Belek (Turchia) le azzurre si sono ben comportate nel primo set dominando con grande autorevolezza ma successivamente hanno sofferto troppo in ricezione, subendo così il ritorno delle avversarie che hanno ...

