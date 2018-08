Volley | A2 Maschile | Wojcik è l' ultimo acquisto di Livorno

Volley – La Nazionale italiana maschile torna a lavoro da lunedì : Da lunedì Nazionale maschile di nuovo al lavoro in vista dei Mondiali 2018 Con la seduta pesi di questa mattina si è concluso il terzo blocco di lavoro del mese di agosto della Nazionale maschile iniziato immediatamente dopo Ferragosto. Il gruppo di Gianlorenzo Blengini tornerà ora in Val di Fiemme lunedì 27 per un collegiale che si concluderà dopo il test match contro la Cina in programma il 2 settembre a Padova (Kioene Arena ore 18, ...

Volley - Nazionale maschile : 16 atleti per 14 maglie - Parodi primo taglio verso il Mondiale : La Nazionale italiana di Pallavolo maschile si sta allenando duramente in vista dei Mondiali casalinghi di settembre. Gli azzurri di coach Blengini al lavoro sono in totale 16, dopo il taglio del primo atleta dalla precedente lista dei 17 convocati [VIDEO] per il nuovo collegiale. Non compare nella lista del collegiale del dopo Ferragosto Simone Parodi, schiacciatore 32enne della Top Latina. L'ex giocatore della Pallavolo Piacenza è il primo dei ...

Volley : A2 Maschile - Jovanovic è il regista di Livorno : Livorno- Igor Jovanovic ha deciso di mettersi di nuovo in gioco. Dopo le due brillanti stagioni nelle file della Caloni Bergamo ha scelto di andare a rinforzare la rosa dell'Acqua Fonteviva Livorno. ...

Volley : A2 Maschile - Mondovì rescinde con Plak ed ingaggia Treial : MONDOVI' , CUNEO, - Non è nemmeno partita l'esperienza di Fabian Plak nelle file del VBC Mondovì di Marco Fenoglio . Il giovane centrale olandese, vittima di un serio infortunio durante la ...

Il giovane centrale olandese, vittima di un serio infortunio durante la preparazione della Nazionale Orange agli imminenti Campionati del Mondo, dovrà sottoporsi ad un'operazione alla tibia sinistra,

Volley : A2 Maschile - Zonca cerca il grande salto a Livorno : Quando sei molto giovane e non hai alle spalle una società di primissimo piano, il Club Italia è fondamentale per farti capire il mondo del professionismo. Certo non è facile staccarsi dalla famiglia ...

Volley : A2 Maschile - Mirko Miscione porta la sua esperienza a Livorno : Livorno - La settimana ferragostana non ferma la campagna di rafforzamento della Fonteviva Livorno che ha ufficializzato in queste ore l'ingaggio di un centrale di esperienza e di qualità, Mirko ...

Volley : A2 Maschile - il libero di Livorno è Pochini : Livorno -Un perugino DOC per la ricezione dell' Acqua Fonteviva Livorno . E' Filippo Pochini il libero che Paolo Montagnani ha scelto per garantire palloni giocabili alla regia di Igor Jovanovic. ...

Volley : A2 Maschile - la Fonteviva ingaggia Alessandro Paoli : LIVORNO- Prende sempre più forma il roster dell' Acqua Fonteviva Livorno in vista del prossimo torneo di A2 Maschile. Il presidente Italo Vullo ed il tecnico Paolo Montagnani hanno scelto Alessandro ...

Volley - Test Match : la Nazionale maschile supera l'Olanda 3-1 : Nazionale maschile: l'Italia batte 3-1 l'Olanda nel primo Test Match Cavalese. Alla prima uscita ufficiale di questa seconda parte di stagione la Nazionale maschile ha battuto l'Olanda con il ...

Volley : A2 Maschile - un romano a Roma : Luca Genna : Roma- Dopo anni passati in Sardegna, Luca Genna torna nella sua città, per giocare la serie Roma Volley . Lo fa da protagonista, infatti andrà a comporre lo scacchiere tra gli schiacciatori di banda. ...

Volley : A2 Maschile - Marco Bacci - un libero di esperienza per Livorno : Livorno- Da Cecina con l'entusiasmo di un ragazzino. Marco Bacci è il giocatore scelto da Paolo Montagnani per il ruolo di secondo libero dell' Acqua Fonteviva Livorno . Nativo di Cecina, appunto, ma ...

Volley : A2 Maschile - Sideri ultimo colpo di Gioia del Colle : Gioia DEL Colle, BARI,- È arrivata la ciliegina sulla torta Real . Con una trattativa-lampo, la Gioiella Micromilk Gioia del Colle ingaggia lo schiacciatore ventiquattrenne Francesco Sideri e appone ...