Vodafone e portabilità Iliad Dal 3 settembre incremento giornaliero | ecco l’impennata

Iliad portabilità da gestore Vodafone - tempi lunghi ma presto la soluzione : Gli utenti Vodafone lamentano tempistiche lunghe per passare il proprio numero verso il gestore francese Iliad Fin dall’arrivo in Italia di Iliad, gli utenti Vodafone che hanno voluto e vogliono effettuare la portabilità al nuovo operatore hanno riscontrato dei problemi a livello di tempistiche troppo lunghe. Questi ritardi sono in realtà dovuti al limite giornaliero di passaggio da un operatore all’altro decretato da una norma ...

Portabilità da Vodafone a Iliad : tempi lunghi per le pratiche - ma stanno per ridursi : Fin dall'arrivo in Italia di Iliad, gli utenti Vodafone che hanno voluto e vogliono effettuare la Portabilità al nuovo operatore hanno riscontrato dei problemi a livello di tempistiche troppo lunghe. Questi ritardi sono in realtà dovuti al limite giornaliero di passaggio da un operatore all'altro decretato da una norma attualmente vigente (delibera n.147/11/CIR). Nelle ultime settimane il numero di clienti che da Vodafone vogliono passare a ...

Vodafone aumenterà le portabilità giornaliere dal 3 settembre - ma potrebbe non bastare : In seguito ai ritardi lamentati dagli utenti Iliad che hanno richiesto portabilità, Vodafone aumenterà il numero di portabilità giornaliere, ma quasi certamente non basterà. L'articolo Vodafone aumenterà le portabilità giornaliere dal 3 settembre, ma potrebbe non bastare proviene da TuttoAndroid.

Sempre peggio la portabilità da Vodafone a Iliad : tra dieci giorni mazzata definitiva? : La questione della portabilità da Vodafone a Iliad comincia ad assumere contorni inquietanti per gli utenti che sono in attesa di una svolta positiva sotto questo punto di vista. I tempi si dilatano Sempre di più, ma all'orizzonte pare non esserci una soluzione in grado di archiviare una volta per tutte una vicenda decisamente antipatica per chi ha deciso di dare fiducia alla compagnia telefonica da poco entrata in gioco. Come stanno le cose ...

Iliad - enorme ritardo per la portabilità da Vodafone : ecco cosa fare per rimediare : Iliad, enorme ritardo per portabilità da Vodafone: ecco cosa fare per evitare spiacevoli sorprese Iliad, enorme ritardo per la portabilità da Vodafone: ecco cosa fare per rimediare Da quando a maggio ...

Iliad - enorme ritardo per la portabilità da Vodafone : cosa fare per evitare spiacevoli sorprese : Iliad, enorme ritardo per portabilità da Vodafone: ecco cosa fare per evitare spiacevoli sorprese Iliad, enorme ritardo per la portabilità da Vodafone: cosa fare per evitare spiacevoli sorprese Da ...

Iliad - enorme ritardo per la portabilità da Vodafone : ecco cosa fare per evitare spiacevoli sorprese : Iliad, enorme ritardo per portabilità da Vodafone: ecco cosa fare per evitare spiacevoli sorprese Iliad, enorme ritardo per la portabilità da Vodafone: ecco cosa fare per evitare spiacevoli sorprese ...

Mostruoso ritardo per portabilità da Vodafone ad Iliad : il vadevecum da seguire : I problemi di portabilità da Vodafone ad Iliad hanno scandito la nostra estate, e purtroppo continuano ancora oggi a farlo. Come riportato dai ragazzi di 'UniversoFree.com', urge un vadevecum che possa aiutare gli utenti ad orientarsi, ed a non perdere la bussola. Innanzitutto, ecco le tempistiche che intercorrono nel passaggio da un operatore telefonico all'altro (che valgono per qualsiasi tipo di MNP). Il primo giorno la richiesta del ...

Problemi portabilità a Iliad da Vodafone? Tempi biblici - le spiegazioni del caso : Non pochi utenti stanno riscontrando Problemi di portabilità a Iliad da Vodafone. Nonostante la richiesta attiva da giorni e la SIM del nuovo gestore attivata senza alcuna anomalia, ecco che i Tempi di passaggio dal vecchio brand si stanno rivelando davvero biblici, per non parlare poi del trasferimento di credito pure richiesto. Cosa sta succedendo? Inutile negarlo, aseguito delle ultime rimodulazioni Vodafone in partenza il 3 settembre, ...

Offerte telefonia mobile agosto 2018 - le promozioni migliori per minuti e internet di TIM - Vodafone - Wind e 3 Italia per portabilità e nuove ... : Offerte telefonia mobile agosto 2018 di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia per portabilità e nuove attivazioni Offerte telefonia mobile agosto 2018, le promozioni migliori per minuti e internet di TIM, ...

Si suda per la portabilità da Vodafone ad altri operatori : segnalati problemi sulle tempistiche : Si preannuncia un mese di agosto caldo e ricco di polemiche per Vodafone. Dopo la questione delle rimodulazioni che hanno investito tantissime tariffe, alcune anche tra le winback attivate in primavera dal pubblico, senza dimenticare la scadenza a lungo termine per quanto concerne i rimborsi dovuti all'applicazione della fatturazione a quattro settimane (qui trovate maggiori dettagli in merito), nelle ultime ore si è iniziato a parlare di un ...

Come fare portabilità da Vodafone a Ho. Mobile via app : guida e numero per stato di trasferimento : Argomento caldissimo la portabilità da Vodafone a Ho. Mobile. Abbiamo affrontato già qualche giorno fa l'argomento specificando la fattibilità dell'operazione nonostante i vari problemi che in molti utenti stanno riscontrando. Visto che dal sito del nuovo operatore virtuale dello stesso gruppo Vodafone appunto non è possibile procedere al passaggio, l'unica strada percorribile resta quella via app e proprio per questo motivo è giusto ...

Problemi portabilità da Vodafone a Ho. Mobile? Passaggio via app e previsione tempi : Possibile effettuare la portabilità da Vodafone a Ho. Mobile? Inutile negarlo, molti clienti del vecchio operatore rosso stanno tentando la strada del Passaggio al nuovo vettore virtuale dello stesso gruppo ma ben più economico (sarà anche per lo spettro delle imminenti rimodulazioni di settembre). Tuttavia le anomalie al riguardo non mancano, soprattutto negli ultimi giorni e dopo un'analisi attenta delle testimonianze di molti utenti, abbiamo ...

ho. mobile - consentita la portabilità anche ai clienti Vodafone : Nonostante qualche perplessità circolata in Rete in questi giorni, non ci sono limitazioni per la portabilità a ho. mobile da parte degli utenti Vodafone L'articolo ho. mobile, consentita la portabilità anche ai clienti Vodafone proviene da TuttoAndroid.