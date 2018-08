Vittorio Sgarbi | il ritiro dura poche ore | Resto sindaco di Sutri e mi

Vittorio Sgarbi dopo due mesi si dimette da sindaco di Sutri. “Non ci sono le condizioni”. E si candida a Sirmione : “Non ci sono le condizioni per proseguire”. Vittorio Sgarbi comunica le dimissioni dalla carica di sindaco di Sutri, assunta appena due mesi fa. “La cecità e il disinteresse per il bene della città hanno superato ogni limite” commenta Sgarbi, eletto primo cittadino della città a metà strada tra Roma e Viterbo a giugno di questo anno con il 58,79 per cento delle preferenze. A rendere impossibile il proseguimento del suo ...

