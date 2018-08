Violenza su una turista a Rimini | indagati due allievi di scuola di Polizia di Brescia

Rimini - Violenza sessuale su una turista tedesca : denunciati due allievi della Scuola di polizia : Due allievi della Scuola di polizia di Brescia sono indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca. Lo stupro è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Poche ore dopo i due, 21 e 23 anni, sonon stati idenfiticati dagli uomini della squadra mobile riminese. Gli accertamenti si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto procuratore Davide Ercolani, in ...

Scoppia la rissa in piazza San Giusto. Notte di Violenza ad una settimana dalla Giostra : Una rissa in piena regola. Così è stato descritto, da chi era presente sul posto al momento dell'accaduto, l'episodio che si è verificato nella Notte tra venerdì e sabato in via Fontanella e piazza ...

Per Kevin Spacey una nuova accusa di Violenza sessuale - dopo il flop di Billionaire Boys Club : La vita e la carriera di Kevin Spacey ormai sembrano definitivamente in declino. Non bastava il ridicolo incasso del suo ultimo film, Billionaire Boys Club, che nella prima giornata di programmazione al cinema ha guadagnato solo 126 dollari - chiudendo a 450 dollari nel weekend. Dagli uffici del procuratore distrettuale di Los Angeles è spuntata una seconda notifica contro la star (dopo la prima ottenuta lo scorso aprile per un caso di un uomo ...

Violenza e stalking a una studentessa - arrestato docente a Potenza : Un 57enne docente in un Liceo di Potenza, è finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e Violenza sessuale aggravati ai danni di una sua allieva minorenne. Le indagini partite dopo la denuncia della dirigente scolastica, coordinate dalla Procura di Potenza, hanno fatto emergere comportamenti molesti che il professore avrebbe tenuto nei confronti dell'alunna. La ragazzina avrebbe confidato ad una docente quanto le ...

Rom arrestato dopo anni per Violenza sessuale su una ragazzina : Ci sono voluti dodici anni per arrestare una persona resasi responsabile di una violenza sessuale ai danni di una ragazzina.L'arresto, stando a quanto raccontato dal quotidiano locale Ciociaria Oggi, è scattato grazie al lavoro degli uomini della caserma dei di Piedimonte San Germano, un piccolo paese del basso Lazio, dopo l'ordine fatto pervenire dalla Procura generale della Repubblica.Il quarantunenne, di etnia rom e residente nella città ...

Crollo ponte : card.Sepe - una vera Violenza : ANSA, - NAPOLI, 17 AGO - "Non si può, non si deve morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per burocratismo, per inedia, perché questa è la vera violenza, è la ...

Le visite ginecologiche erano una scusa : medico arrestato per Violenza sessuale : Secondo gli inquirenti avrebbe compiuto numerose ispezioni ginecologiche a fronte di patologie che non le prevedevano

Contro terrorismo e mafie la Violenza non è una soluzione. Ce lo spiega Clint Eastwood : Nella decisione 6 settembre 1999 della Corte suprema d’Israele, con cui si è proibito l’uso di “pressioni fisiche” volte a procurarsi informazioni ritenute necessarie alla prevenzione di futuri atti terroristici, il presidente dell’organo di giustizia Aharon Barak ebbe ad osservare che “nonostante debba combattere con una mano legata dietro la schiena, la democrazia ha comunque il coltello dalla parte del manico”. Nutrire qualche perplessità ...

Romania : Commissione Ue segue attentamente situazione a Bucarest - la Violenza non può mai essere una soluzione politica : Bucarest, 14 ago 14:38 - , Agenzia Nova, - La Commissione europea segue da vicino gli sviluppi in Romania e pone l'attenzione sul fatto che la violenza non può mai essere una soluzione... , Rum,

Violenza su una 14enne - denunciato un 21enne del Gambia. La deputata leghista : "Serve la castrazione chimica" : Stava trascorrendo la notte di San Lorenzo sulla spiaggia di Torre dell'Orso a Melendugno con un gruppo di amici. Poi si è allontanata addentrandosi da sola nella vicina pineta ed è stata aggredita da ...

Una 15enne denuncia Violenza sessuale in pineta in Salento - accusa 22enne del Gambia : Roma, 12 ago., askanews, - denuncia ai carabinieri della compagnia di Lecce di violenza sessuale da parte di una 15enne in vacanza in località Torre dell'Orso. La minorenne ha accusato due ...

Violenza sessuale : una 15enne accusa un richiedente asilo a Melendugno. Cosa sappiamo : Un ventiduenne richiedente asilo originario del Gambia è stato denunciato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sulla Violenza sessuale ai danni di una studentessa torinese di 15 anni in vacanza a ...

Istruttore sub violenta una 14enne sott’acqua : lei filma la Violenza e lo fa arrestare : L'abuso durante un'immersione a Pula, in Sardegna. La scena ripresa dalla telecamera della ragazza, una turista francese minorenne. Un 53enne si trova ora agli arresti domiciliari.Continua a leggere

Ancora una Violenza sessuale. Peruviano molesta 15enne : Un'altra aggressione sessuale in metropolitana, a pochi giorni da quella in cui nella serata di lunedì a Corvetto un romeno di 32 anni ha toccato il seno e provato a strappare i vestiti a una passeggera 26enne. Mercoledì mattina, in pieno giorno, è toccato a una ragazzina che stava viaggiando insieme alla madre.Intorno alle 11.30 la 15enne si trovava in metropolitana. Con la mamma era a bordo di una carrozza della linea Gialla nelle vicinanze ...