Violenza sessuale su turista | indagati a Rimini due allievi Polizia

Rimini - due allievi di polizia sono accusati di Violenza sessuale : Due studenti della Scuola per allievi agenti di polizia di Brescia sono indagati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista inglese.I due poliziotti di 21 e 23 anni sono stati identificati dalla polizia di Stato di Rimini. Il fatto sarebbe accaduto lo scorso sabato nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Le indagini affidate alla Squadra Mobile sono coordinate dal sostituto procurare Davide Ercolani. Gli ...

Violenza sessuale a Jesolo - un fermato : ANSA, - ROMA, 25 AGO - La Polizia di Stato di Venezia ha eseguito un fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia a carico di un 25enne senegalese gravemente indiziato della Violenza ...

Arrestato un senegalese irregolare per la Violenza sessuale di Jesolo. Salvini commenta sui social : La Polizia di Stato di Venezia ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Venezia a carico di un 25enne senegalese gravemente indiziato della violenza sessuale commessa in danno di una minorenne a Jesolo lo scorso 23 agosto. Le indagini, coordinate dalla locale Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciare a Venezia Mestre il giovane che aveva trovato rifugio ...

Denunciato per tentata Violenza sessuale nel Parco di Villa Paolina : Sarà l'autorità giudiziaria a fare chiarezza intorno alla vicenda che, al momento, vede un 76enne incensurato Denunciato per il reato di tentata violenza sessuale nei confronti di una 60enne, finita ...

Kevin Spacey - nuova accusa di Violenza sessuale - : L'attore, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, sarebbe sotto inchiesta per un altro caso di abusi. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles starebbe esaminando una ...

Per Kevin Spacey una nuova accusa di Violenza sessuale - dopo il flop di Billionaire Boys Club : La vita e la carriera di Kevin Spacey ormai sembrano definitivamente in declino. Non bastava il ridicolo incasso del suo ultimo film, Billionaire Boys Club, che nella prima giornata di programmazione al cinema ha guadagnato solo 126 dollari - chiudendo a 450 dollari nel weekend. Dagli uffici del procuratore distrettuale di Los Angeles è spuntata una seconda notifica contro la star (dopo la prima ottenuta lo scorso aprile per un caso di un uomo ...

EMMA LOMAN - "WEINSTEIN MI HA STUPRATA"/ Attrice denuncia Violenza sessuale : "Mi telefonava 30 volte al giorno" : EMMA LOMAN, "Weinstein mi ha stuprata": le accuse dell'Attrice tedesca nei confronti del produttore. La violenza sessuale sarebbe avvenuta nel 2006 in una camera d'albergo a Cannes(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:49:00 GMT)

ASIA ARGENTO CACCIATA DA X FACTOR?/ Lei si difende dalle accuse di Violenza sessuale : allarme rientrato? : ASIA ARGENTO fuori da X FACTOR? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:10:00 GMT)

“Adesso parlo io”. Asia Argento rompe il silenzio : le sue parole in seguito all’accusa di Violenza sessuale : Finalmente Asia Argento ha parlato. Dopo essere stata travolta dallo scandalo, ecco le sue prime parole. “Nego e respingo il contenuto dell’articolo pubblicato dal New York Times che sta circolando nei media internazionali. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett”; questa la secca risposta che Asia Argento ha fatto ...

Il comunicato di Asia Argento sulla sua presunta Violenza sessuale su un giovane attore : Dice di non aver avuto nessuna relazione sessuale con Jimmy Bennett, che l'avrebbe invece ricattata The post Il comunicato di Asia Argento sulla sua presunta violenza sessuale su un giovane attore appeared first on Il Post.

Asia Argento squalificata come giudice di Xfactor per l’accusa di Violenza sessuale nei confronti del giovane Jimmy Bennett : Sky è pronta ad allontanare Asia Argento dal tavolo dei giudici di X Factor. Il caso sollevato dal New York Times, secondo cui la figlia di Dario Argento si sarebbe accordata per pagare 380mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore e musicista rock che sostiene di essere stato sessualmente aggredito in una camera d’albergo in California quando aveva appena 17 anni, rischia di cancellare la sua presenza nel talent musicale. “Se quanto ...

Asia Argento accusata di Violenza sessuale da Jimmy Bennett : accordo da 380mila dollari con l’attore : Il New York Times cita i documenti scambiati dagli avvocati. Il fatto, 5 anni fa quando il giovane, che interpretò suo figlio in un film del 2004, aveva 17 anni

Violenza sessuale : ubriaco abusa compagna : ANSA, - FIRENZE, 20 AGO - Violentata più volte dal compagno, che si ubriacava e poi l'aggrediva per costringerla ad avere rapporti. Vittima delle violenze una donna di nazionalità peruviana che il 16 ...

Potenza - arrestato docente di francese : è accusato di stalking e Violenza sessuale : Increscioso episodio accaduto in provincia di Potenza, nel comune di Avigliano, dove un docente di francese è stato posto in arresto con l’accusa di stalking e violenza sessuale aggravati ai danni di una sua alunna minorenne. A seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip lo scorso 17 agosto, l’uomo – di 57 anni – […] L'articolo Potenza, arrestato docente di francese: è accusato di stalking e violenza ...