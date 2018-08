Viminale | piano contro droga da 2 | 5 mln

Sgomberi facili - il piano del Viminale . Raggi frena Salvini : serve umanità : È un problema che si trascina da tempo e che rischia di diventare deflgrante: in Italia si stima che ci siano 48mila appartamenti occupati abusivamente (restando alle case popolari). A volte c’è dietro la criminalità, altre volte semplici furbetti. Ora il ministro Matteo Salvini annuncia un’accelerazione degli Sgomberi : «La proprietà privata è un...

Spiagge Sicure - al via il piano Salvini contro abusivi e vu cumprà : dal Viminale 2.5 milioni : Entra nel vivo il piano ' Spiagge Sicure - Estate 2018' con uno stanziamento di due milioni e cinquecentomila euro. È l'ammontare del finanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà ...

"Spiagge sicure" - piano del Viminale : multe a chi compra da ambulanti - : La direttiva vuole introdurre sanzioni per chi acquista dai venditori sui litorali e per chi paga per massaggi o tatuaggi. Previsti più controlli su tutta la filiera del falso e una maggior ...