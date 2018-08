VIDEO Serie A | gli highlights e i gol della seconda giornata Le azioni salienti

VIDEO Inter-Torino 2-2 - gli highlights della seconda giornata di Serie A : L’Inter non va oltre il 2-2 in casa contro il Torino nella seconda giornata della Serie A di calcio, le reti di Perisic e de Vrij nel primo tempo non bastano, il Torino rimonta nella ripresa con Belotti e Meite. I nerazzurri sono già a -5 in classifica da Juventus e napoli, a punteggio pieno. Di seguito le azioni salienti e le reti della sfida. Inter Milan vs Torino 2-2 Full Match highlights & GOALS 27/08/2018 HD: ...

Risultati Serie A - 2^ giornata : Inter imbarazzante ed il Torino ne approfitta - vittorie del ricordo per Fiorentina e Genoa [FOTO e VIDEO] : 1/38 Fabio Ferrari/LaPresse ...

VIDEO/ Salernitana Palermo - 0-0 - : highlights della partita - Serie B 1giornata - : Video Salernitana Palermo , 0-0, : highlights della partita, valida per la 1giornata di Serie B. Le immagini salienti dall'Arechi , 25 agosto, .

VIDEO/ Cremonese Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Cremonese Pescara (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida allo Zini (25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:46:00 GMT)

VIDEO/ Salernitana Palermo (0-0) : highlights della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Salernitana Palermo (0-0): highlights della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida all'Arechi (25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:26:00 GMT)

VIDEO/ Venezia Spezia (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Venezia Spezia (1-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Penzo (25 agosto).(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:18:00 GMT)

VIDEO/ Juventus-Lazio (2-0) : Repice accende i bianconeri! Highlights e gol della partita (2^giornata Serie A) : VIDEO, Juventus-Lazio (2-0) Highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato nonostante un'altra buonissima prestazione al debutto in casa (2^giornata Serie A)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:42:00 GMT)

VIDEO/ Napoli-Milan - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 2giornata - : Video Napoli Milan , 3-2, : highlights, gol della partita, valida per la 2giornata di Serie A. Immagini salienti della sfida al San Paolo , 25 agosto, .

VIDEO/ Juventus-Lazio - 2-0 - : highlights e gol della partita. Ronaldo non segna - 2iornata Serie A - : Video, Juventus-Lazio , 2-0, highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato , 1iornata, Serie A,

VIDEO/ Juventus-Lazio (2-0) : highlights e gol della partita. Ronaldo non segna (2^giornata Serie A) : Video, Juventus-Lazio (2-0) highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo non si è ancora sbloccato nonostante un'altra buonissima prestazione al debutto in casa (2^giornata Serie A)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 03:10:00 GMT)

VIDEO/ Napoli-Milan (3-2) : highlights e gol della partita (Serie A - 2^ giornata) : Video Napoli-Milan (3-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Rimonta entusiasmante dei partenopei che annullano il doppio vantaggio rossonero.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 03:03:00 GMT)

VIDEO/ Brescia Perugia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Brescia Perugia (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida al Rigamonti (24 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Cast e personaggi di The Innocents su Netflix - la nuova serie sui Romeo e Giulietta mutaforma (VIDEO) : Dal 24 agosto ha debuttato la serie drammatica e di fantascienza The Innocents su Netflix, disponibile anche nel catalogo italiano con gli 8 episodi della prima stagione. Creata e scritta da Hania Elkington e Simon Duric, che ne è anche produttore esecutivo, la serie è stata girata in Inghilterra e Norvegia e segue le vicende dei due adolescenti innamorati June (Sorcha Groundsell) e Harry (Percelle Ascott), che fuggono dalle loro famiglie ...

VIDEO/ Juventus U23 Cuneo - 1-0 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia Serie C - : Video Juventus U23 Cuneo , 1-0, : highlights e gol della partita valida per la Coppa Italia Serie C, bel debutto per la seconda squadra bianconera.