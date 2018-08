Video Napoli-Milan | 3-2 | | highlights e gol della partita | Serie A | 2giornata

Video/ Napoli-Milan (3-2) : highlights e gol della partita (Serie A - 2^ giornata) : Video Napoli-Milan (3-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Rimonta entusiasmante dei partenopei che annullano il doppio vantaggio rossonero.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 03:03:00 GMT)

Jack di cuori ma è Zielinski a trovare il Jolly poi Mertens completa l’opera : rimonta Ancelotti - Napoli e Milan show - è uno spot per il calcio italiano [FOTO e Video] : 1/13 Cafaro Gerardo/LaPresse ...

Milan show a Napoli : il 2-0 è di Calabria [Video] : Calabria in rete durante la ripresa di Napoli-Milan, un gol molto bello grazie all’assist di Suso: Ospina annichilito Un grande Milan sta vincendo per 2-0 in casa del Napoli. Dopo il vantaggio iniziale di Bonaventura, il raddoppio è arrivato nel secondo tempo dai piedi del terzino destro Calabria. A servirlo è stato l’ottimo Suso, abile ad imbeccare il compagno accorrente sulla corsia destra. Ecco il video della rete di ...

Gol Bonaventura - rete pazzesca del Milan : vantaggio rossonero contro il Napoli [Video] : GOL Bonaventura – Si sta giocando il secondo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, dopo la Juventus che ha vinto contro la Lazio in campo Napoli e Milan. Inizio molto importante per la squadra di Gennaro Gattuso che passa subito in vantaggio, al 15′ acrobazia di Bonaventura su assist perfetto di Borini. Avvio importante dei rossoneri. Gol Bonaventura Milan in vantaggio! assist di Borini e gran ...

