Verratti ricompra il pc al bambino disabile

(Di domenica 26 agosto 2018) Lui, assicura, non voleva che la cosa si sapesse. E alla fine non è nemmeno importante se questo è vero o no. Resta il fatto che Marco, centrocampista abruzzese da sei anni nelle fila del Paris Saint-Germain, una delle squadre più ricche del mondo, ha letto del piccolo Andrea, ilbolognese a cui hanno rubato qualche giorno fa il computer speciale che rendeva la sua vita meno difficile, e non ha avuto esitazioni: ha fatto un bonifico di 10mila euro per riacquistare la strumentazione. Poca roba, dirà qualcuno, a fronte dei 600mila euro lordi al mese guadagnati dal venticinquenne centrocampista, che è anche - secondo il sito Trasfermarkt - il giocatore italiano più prezioso, anche se non ha mai giocato una partita in serie A (nel 2012 passò direttamente dalla serie B vinta con il Pescara all'ombra della Torre Eiffel). Certo, poca roba. Ma conta il gesto. E conta, ...