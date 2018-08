Vento forte | yacht di 24 metri in avaria vicino alle Tremiti | salvate 9 persone

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo “temporali di forte intensità - Vento e mareggiate” : “Un minimo depressionario in rapido transito sull’Italia del nord determinerà condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 agosto. Per la giornata di sabato 25 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte intensità ad iniziare dal pomeriggio. Per la giornata di domenica 26 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte ...

Maltempo - forte Vento nell’Isola del Giglio : yacht sbatte contro gli scogli e affonda : La barca affondata all’Isola del Giglio era in realtà uno yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, compresi anche 5 bambini: tutti sono stati messi in salvo. Tra loro c’era anche Guido Meda, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht, dopo aver sbattuto sugli scogli, è affondato. L'articolo Maltempo, forte vento nell’Isola del Giglio: yacht sbatte contro gli scogli e affonda sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Vento forte all’Isola del Giglio : paura per 400 croceristi : paura all’Isola del Giglio (Grosseto) per due piccole navi da crociera, quando un’imprevista ondata di Maltempo, accompagnata da forte vento, con raffiche sopra 30 nodi, ha colpito l’isola. Le due imbarcazioni, con a bordo complessivamente circa 400 persone, avevano cercato di lasciare il porto ma sono state danneggiate dalle onde nella zona di Campese e Giglio Porto. Sono comunque riuscite a rientrare nel porto mentre ...

Maltempo - temporale a Ragusa : pioggia e Vento forte : Il Maltempo e' arrivato anche a Ragusa. Lo aveva annunciato la |protezione Civile della Sicilia in tutta la Regione. Strade allagate e vento forte.

Castellammare - Sfiorata la tragedia a Moscarella : crolla un palo della luce forse a causa del forte Vento

Maltempo : temporali e forte Vento spazzano il Veneto : Il Maltempo atteso sulle regioni del Nord è già giunto in Veneto, con temporali violenti, fulmini e forte vento che da metà pomeriggio spazzano la regione causando danni e disagi. Un primo acquazzone ha colpito Verona, poi mano a mano il fronte temporalesco si è spostato verso est, colpendo Padova, con raffiche fortissime, poi Venezia e il suo entroterra. Su queste e altre località lo stesso copione: cielo che si è fatto improvvisamente plumbeo, ...

Maltempo : forte temporale a Cosenza con Vento e grandinate : Un forte temporale, con violente raffiche di vento e grandine, si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi sulla città di Cosenza e sul suo hinterland. Pioggia forte anche sulla zona del Pollino. Le intense precipitazioni hanno provocato diversi danni e disagi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per problemi in cantine, mansarde, garage, tombini saltati, sottopassi e strade allagate. Alcuni tetti sono stati divelti e delle lamiere sono ...

Maltempo in Europa - Francia e Germania devastate da grandine - alluvioni e forte Vento : evacuazioni - feriti e dispersi [VIDEO] : Come previsto, l’Europa centrale e occidentale è stata colpita da forti temporali ieri, 9 agosto. Le tempeste hanno rilasciato venti di forte intensità, grandine di grandi dimensioni e piogge torrenziali, che hanno provocato alluvioni lampo in parti della Francia e della Germania. Nel pomeriggio, temporali con forti venti e grandine sono stati riportati nella Francia centrale e nordorientale. Nel frattempo, tempeste persistenti producevano gravi ...

Tempesta di fulmini e forte Vento : a Malpensa blackout di un'ora/ Ultime notizie - maltempo nel Varesotto : Tempesta di fulmini e forte vento: a Malpensa blackout di un'ora. Ultime notizie, maltempo nel Varesotto, disagi per i passeggeri dello scalo aeroportuale

Black-out a Malpensa per i fulmini : e aerei fermi a causa del forte Vento : aerei bloccati a Malpensa la sera di giovedì 9 agosto 2018. C'è stato un problema a un impianto elettrico dello scalo a causa del temporale che ha colpito la zona, con una tempesta di fulmini. I ...

Allerta Meteo Estofex per il forte maltempo in Europa : rischio tornado - grandine - nubifragi e forte Vento anche in Italia [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 2 per la Francia orientale, il Benelux e la Germania nordoccidentale principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e, in misura minore, per tornado e grandine di grandi dimensioni. Stesso livello di Allerta per tornado e forte vento anche in Finlandia. Livello 1, invece, per l’Italia settentrionale, la Francia meridionale, la Spagna ...

Allerta Meteo Estofex - prosegue il forte maltempo sull’Europa : Spagna - Francia - Germania e Italia a rischio di grandine - nubifragi e Vento : Allerta Meteo – Livello di Allerta 2 emesso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per la Spagna settentrionale per grandine di grandissime dimensioni e forti raffiche di vento (livello 1 per la parte orientale del Paese). Anche la Francia meridionale riceve un’Allerta di livello 2 per gli stessi eventi, a cui si aggiunge la minaccia di nubifragi. Per l’Italia e le Alpi la minaccia di questi fenomeni è invece coperta dal livello 1, così ...

Germania - evacuato aeroporto di Francoforte/ Ultime notizie - Terminal 1 : ignoti i motivi dell'interVento : Germania, evacuato aeroporto di Francoforte. Ultime notizie, ignoti i motivi dell'intervento: le operazioni di sgombero stanno procedendo con ordine e senza panico

Meteo - attesi forti temporali sull’Italia nordoccidentale : rischio di nubifragi - forte Vento e grandine nel pomeriggio [MAPPE] : 1/6 ...