abruzzonews.eu

: Venere d’Italia 2018, la vincitrice della tappa di Francavilla al Mare - Abruzzo_Eventi : Venere d’Italia 2018, la vincitrice della tappa di Francavilla al Mare - Lopinionista : Venere d’Italia 2018, la vincitrice della tappa di Francavilla al Mare #abruzzo #notizie - NotizieAbruzzo : Venere d’Italia 2018, la vincitrice della tappa di Francavilla al Mare #abruzzonews -

(Di domenica 26 agosto 2018) Come di consueto, negli intermezzi ci saranno degli spettacoli che animeranno la serata dei presenti. Restano aperte le iscrizioni gratuite per le ragazze a partire dai 14 anni. Per informazioni.: ...