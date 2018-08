Valentina Dallari | accuse shock ad Andrea Melchiorre “L' inizio dei miei problemi | mi

Valentina Dallari torna a casa : “Ho paura - ma sono anche tanto emozionata” : L'ex tronista di Uomini e Donne sta per tornare a casa dopo la dura battaglia contro l'anoressia. Ma ricominciare mette...

Valentina Dallari verso la guarigione : ‘Quando ricominci a mangiare ricominci a vivere’ : In un lungo, lunghissimo post condiviso in una Instagram story (scritto con un carattere che mette a dura prova la vista) Valentina Dallari torna a parlare della sua lotta contro l’anoressia che ha iniziato a curare a gennaio 2018. La ex tronista di Uomini e donne parla di come sia arrivata alla consapevolezza di essersi trovata a un vero e proprio bivio tra la vita e la morte: Arriva un punto in cui ti ritrovi a un bivio. Un punto in cui, ...

U&D - Valentina Dallari e l'anoressia : «Ho rischiato di morire - tuttto girava intorno al mio corpo. Salvata da mia sorella» : «Ho rischiato di morire». Valentina Dallari è tornata alla sua vita di tutti i girni e la professione di deejay dopo essere stata ricoverata in alcune strutture sanitarie per...

Valentina DALLARI/ "Stavo per morire - vi dico quanto pesavo" : il racconto dell'anoressia : VALENTINA DALLARI lancia un chiaro monito nei confronti dei ragazzi affetti da anoressia. Il suo racconto, pubblicato dal settimanale Nuovo, è sentito e a tratti crudo.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 21:06:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Video - Valentina Dallari torna a lavoro dopo la lotta all’anoressia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico: Valentina Dallari continua la lotta contro l'anoressia, ma torna dietro la consolle da deejay: il Video che ha emozionato i fan.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Valentina Dallari su Instagram : “Grazie mamma e papà per avermi salvato la vita” : Ex tronista di “Uomini e Donne” e apprezzata DJ, Valentina Dallari sta da tempo combattendo una lunga battaglia contro l’anoressia. Ricoverata in una clinica, dopo un primo periodo in cui mai ha potuto uscire, ha ora ripreso a trascorrere del tempo con i suoi affetti: il fidanzato, il suo cagnolino, mamma e papà. E sono proprio i suoi genitori che, oggi, Valentina Dallari ringrazia. «Cari mamma e papà, grazie per avermi ...

Uomini e Donne/ Andrea Melchiorre : "Valentina Dallari? Ho saputo che stava male ma.." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Andrea Melchiorre torna a parlare di Valentina Dallari e ammette di non averla chiamata quando è stata male: ecco perché(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 07:05:00 GMT)