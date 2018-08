Va in pensione il Pap Test | ora le donne faranno il Test Hpv

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018) Dopo oltre 70 anni, l'utilizzo del Papcome primo screening per individuare lesioni precancerose al collo dell'utero sta lasciando il posto alHpv, un esame ancora poco noto e in grado di individuare in modo molto precoce la presenza del Papilloma Virus Humano. Già realtà in 6 regioni italiane del Centro Nord, l'utilizzo delHpv dovrebbe andare a regime entro il 2020 a livello nazionale, mentre il Papresta consigliato in seconda battuta, per approfondire eventuali casi di positività.L'Hpv o papilloma virus è molto diffuso nella popolazione, si trasmette per via sessuale e la maggior parte delle persone ne è portatrice senza saperlo. Alcuni tipi di HPV possono portare all'insorgenza del tumore del collo dell'utero e il nuovoè in grado di individuarne la presenza prima ancora che si presentino modificazioni visibili al ...