Usa | sparatoria a Jacksonville | almeno 4 morti

Usa - sparatoria durante torneo di videogames a Jacksonville : almeno 4 morti e 10 feriti : sparatoria al torneo di videogames di Jacksonville, in Florida: prime indiscrezioni parlano di almeno 4 morti e 10 feriti. Le forze dell'ordine ordinano a cittadini e curiosi di restare lontani dall'area della strage.Continua a leggere

Usa - allarme per una sparatoria all’ospedale Westchester Medical Center di New York : allarme in un ospedale di New York per una sparatoria. La polizia è sul posto al Westchester Medical Center in Valhalla. Lo riportano i media americani. In corso verifiche, ancora pochi i dettagli a disposizione. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati al quarto piano dell’ospedale e al momento non ci sono notizie su possibili feriti. La struttura, il Westchester Medical Center, è al momento in lockdown, con nessuno che può entrare o ...

Sparatoria Chicago - Sanzione Usa-Iran - sud Sudan - attentato a Maduro : Sul Paese più giovane del mondo, nato da un referendum infatti dal 2011, interviene la Presidente di MSF Italia, Claudia Lodesani, e Aly Verjee, ricercatore presso l'US Institute of Peace, che ...

Usa. Sparatoria davanti a scuola : 03.47 Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito, ieri, in Iowa in seguito a una Sparatoria davanti a una scuola elementare di Ottumwa. Secondo media locali la Sparatoria è iniziata dopp che uomini armati sono stati segnalati alla polizia davanti alla scuola. Alunni e insegnanti sono stati portati in un luogo sicuro all' interno della struttura. La polizia informa che un uomo è stato arrestato e un altro si è dato alla fuga.

Usa - sparatoria a New Orleans : tre morti e sette feriti : Tre persone sono state uccise e altre sette ferite in una sparatoria a New Orleans. Il portavoce della polizia municipale Aaron Looney afferma in un comunicato che la sparatoria è avvenuta sabato sera ...

Usa - sparatoria in scuola elementare di Kansas City : due feriti - : Un uomo avrebbe aperto il fuoco nel complesso scolastico, ferendo due persone che lavorano nell'istituto. Nessun alunno sarebbe rimasto coinvolto

Usa - sparatoria in una redazione del Maryland : almeno 5 morti - un arresto : Usa, sparatoria in una redazione del Maryland: almeno 5 morti, un arresto Usa, sparatoria in una redazione del Maryland: almeno 5 morti, un arresto Continua a leggere L'articolo Usa, sparatoria in una redazione del Maryland: almeno 5 morti, un arresto proviene da NewsGo.

Sparatoria in Maryland - killer aveva perso caUsa contro il giornale - : L'autore della strage nella redazione del Capital Gazette ad Annapolis è stato identificato: Jarrod Ramos, 38enne, arrestato ieri, aveva denunciato il quotidiano per diffamazione per un articolo che ...

