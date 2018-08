USA | morto il senatore repubblicano John McCain ...

Morto John McCain - il 'maverick' della politica USA ed eroe di guerra : Il senatore repubblicano avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 29 agosto. A stroncarlo le conseguenze di un cancro al...

USA - è morto il senatore John McCain. Sfidò Obama e si oppose a Trump : “Non lo voglio al mio funerale” : John McCain ha perso la sua ultima battaglia. Il senatore repubblicano, eroe di guerra e candidato sconfitto alle presidenziali di dieci anni fa, è morto sabato in Arizona, circondato dai suoi familiari. Aveva 81 anni – ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 29 agosto. Lo scorso anno gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello molto aggressiva per cui, qualche giorno fa, aveva deciso di interrompere le cure. ...

John McCain è morto - eroe di guerra e spina nel fianco di Trump. La politica USA si inchina a "Maverick" : eroe di guerra, politico stimatissimo, spina nel fianco di Donald Trump. Se ne è andato a 81 anni John McCain, per le conseguenze di un tumore al cervello. Nei giorni scorsi l'annuncio della rinuncia a curarsi, ormai debilitato da un anno di battaglia e senza speranze. È morto nella sua abitazione in Arizona, con accanto la sua famiglia.La politica americana si inchina all'eroe che ha fatto parte della storia del partito ...

