Usa | morto il senatore John McCain

È morto John McCain : da eroe di guerra in Vietnam a senatore Usa : Ha combattuto come un leone ma alla fine si è dovuto arrendere alla malattia che lo aveva colpito, un tumore al cervello. Il senatore repubblicano John McCain è morto all'età di 82 anni: li avrebbe compiuti il prossimo 29 agosto. Poco prima di morire ha voluto lasciare detto di non volere il presidente Trump al proprio funerale. Un ultimo sassolino che il senatore ha voluto togliersi dalla scarpa, dopo che alle primarie repubblicane Trump aveva ...

SiracUsa. Oggi l'addio al piccolo Lorenzo - morto in Scozia : Perché mentre due genitori perdevano il proprio figlio altri partivano in un viaggio della 'speranza' per cercare di trovare chiarezza a quelle telefonate 'feroci' che nessuno al mondo vorrebbe mai ...

Usa - bambino ritrovato morto nell'asciugatrice : per il padre è stato un incidente : E’ stato ritrovato privo di vita nell'asciugatrice della biancheria il sette agosto. La polizia di Virginia Beach Stati Uniti ha aperto un’inchiesta sul decesso di un bambino. Nella circostanza il padre [VIDEO] aveva riferito che si era trattato di un tragico incidente. Una versione che non aveva convinto del tutto le autorita' che ora vogliono vederci chiaro. Quando si è consumato il dramma il piccolo Brantley aveva finito di festeggiare da ...

Morto a GerUsalemme il più vecchio ippototamo in cattività al mondo : Roma, 16 ago., askanews, - Tami, presentata dallo zoo di Gerusalemme come il più vecchio ippopotamo del mondo in cattività, è morta nel sonno oggi all'età di 59 anni. Un evento straordinario visto che l'età media di questi mammiferi arriva normalmente a 40/50 anni. 'Abbiamo trovato Tami senza vita nel ...

Si schianta contro la casa in aereo per uccidere la moglie/ Video - Usa : morto marito kamikaze - donna illesa : Si schianta contro la casa in aereo per uccidere la moglie ma muore solo lui: la disavventura di un marito kamikaze negli Usa, donna e figlio terrorizzati ma illesi.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Usa - California devastata dagli incendi : morto un vigile del fuoco : Gli incendi che stanno devastando la California fanno un’altra vittima. Si tratta di un vigile del fuoco, morto mentre cercava di domare il ‘Mendocino Complex’, il rogo che, nato dall’unione di altri due fronti (il River Fire e il Ranch Fire), si è trasformato nell’incendio più grande della storia dello Stato. Secondo Cal Fire, l’ente per la protezione antincendi, il pompiere era dello Utah ed è stato ferito ...

Lite familiare a Giugliano - un morto : cognato fermato con l'accUsa di omicidio preterintenzionale : Giugliano. Lite familiare finisce in tragedia. È quanto successo questa notte intorno alle 4 in vico Gambuzzi, traversa del corso Campano. Un uomo, Salvatore Corsi di 52 anni, secondo quanto appreso, ...

Usa : morto in centro migranti - indagini : 7.00 Indagine in Texas sulla morte di un bambino migrante che era stato trattenuto in un centro di detenzione in presunte "condizioni anti igieniche". Gli avvocati della madre della piccola vittima hanno dichiarato che il "bambino morì tragicamente dopo essere stato detenuto in condizioni insalubri". Il bambino era stato detenuto in una struttura di Dilley, nel Texas meridionale, uno dei tre centri che ospitano famiglie. A luglio, i centri di ...

Cesare De Michelis morto - addio al presidente della casa editrice Marsilio : lanciò Margaret Mazzantini e SUsanna Tamaro : È morto nella notte Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. A darne notizia è la stessa casa editrice, che ha fatto sapere che De Michelis è venuto a mancare mentre si trovava in vacanza a Cortina d’Ampezzo. È stato uno dei più grandi editori italiani, grande scopritore di talenti, ha lanciato autori come Margaret Mazzantini e Susanna Tamaro. Non solo, è stato lui a ...