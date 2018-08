Usa | incendio in un appartamento di Chicago | morte 8 persone | 6 sono bambini

Grosso incendio a Marina di RagUsa : brucia canneto vicino al Luna Park : Un Grosso incendio e' scoppiato in un canneto che costeggia la Sp 63 a Marina di Ragusa. A rischio il Luna Park. Sul posto i vigili del fuoco.

Modica - intervento dei pompieri per un incendio caUsato da un fulmine : Un violento acquazzone, accompagnato da tuoni e fulmini, si è abbattuto questa mattina sul litorale del territorio ibleo, interessando particolarmente Marina di Modica, Sampieri e Cava D'Aliga. E' ...

Crotone - paura e preoccupazione degli abitanti del popoloso quartiere “trecento alloggi” a Crotone a caUsa di un incendio : Un’area abbandonata, con alcuni capannoni dismessi, e’ stata avvolta dalle fiamme nella mattinata di oggi, a Crotone. L’incendio e’ avvenuto

Usa : aereo antincendio si schianta nel tentativo di domare le fiamme di un rogo nello stato di Washington : Un aereo antincendio a lavoro su un rogo scoppiato nel nord-est dello stato di Washington si è schiantato. Si tratta di un Air Tractor 802, conosciuto anche come Fire Boss. Aveva raccolto circa 3.000 litri d’acqua dal Columbia River e si stava dirigendo verso l’incendio rinominato Horns Mountain Fire quando è avvenuto l’incidente. Ravi Sapi è il General Manager di Airspray USA, la compagnia che gestisce l’aereo fuori dalla città di Chico, in ...

Taiwan - incendio in ospedale : 9 morti - 15 feriti/ Ultime notizie Taipei : scoppio bombola di ossigeno la caUsa? : Taiwan, incendio in ospedale: almeno 9 morti e 15 feriti di cui molti gravi. E' accaduto alle prime luci dell'alba: possibile scoppio di una bombola di ossigeno la causa?(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:57:00 GMT)

Due ceri lasciati accesi caUsano un incendio nella chiesetta : Due ceri lasciati accesi hanno causato un incendio nella piccola chiesa di Mocchie, una frazione di Condove, in Val di Susa. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono stati impegnate nello spegnimento ...

Pontina - incendio all'altezza di Pomezia Sud : chiUsa un'ora in direzione di Latina : 'Pontina code per incendio al km 31,800 altezza Pomezia Sud, strada chiusa al traffico in direzione Latina per un'ora, con deviazione sulla Via Pontina Vecchia'. Lo comunica, in un tweet, Astral ...

Pontina - incendio all'altezza di Pomezia Sud : chiUsa in direzione di Latina : 'Pontina code per incendio al km 31,800 altezza Pomezia Sud, strada chiusa al traffico in direzione Latina per un'ora, con deviazione sulla Via Pontina Vecchia'. Lo comunica, in un tweet, Astral ...

Incendio Bologna - potrebbe essere stato caUsato da una distrazione dell’autista : verifica sul cellulare : Sembra poco attendibile l’ipotesi di un colpo di sonno, mentre si fa strada prevale la possibilità che sia stata una fatale distrazione di Andrea Anzolin, l’autista dell’autocisterna unica vittima, ad aver causato il tragico incidente di ieri sulla A14. E’ quanto emerge dall’inchiesta condotta dalla Polstrada e coordinata dalla Procura felsinea sul tragico incidente che, con una serie di esplosioni a catena, ha ...

L'incendio di Bologna potrebbe essere stato caUsato da un colpo di sonno : È di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell' esplosione che ha scatenato l'inferno sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo ...

L'incendio di Bologna potrebbe essere stato caUsato da un colpo di sonno : È di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell'esplosione che ha scatenato l'inferno sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo Panigale. Intanto, meno di 24 ore dopo l'incidente, è stato riaperto al traffico il tratto di raccordo A1-A14 interessato dalla deflafrazione. Solo una ventina i feriti ancora ricoverati, tra cui i più gravi sono i ...

Usa - California nella morsa del più grande incendio nella storia dello Stato : due morti e 115mila ettari bruciati : Un vero e proprio inferno di fuoco sta mettendo in ginocchio la California. Dal 27 luglio scorso lo Stato americano non ha tregua e le fiamme non accennano a placarsi. Stanno divorando un’area sempre più estesa, ormai pari a 1.145,26 chilometri quadrati: una superficie maggiore di quella di New York e quasi pari a quella di Los Angeles. E la situazione non accenna a migliorare a causa dei venti forti e delle elevate temperature. ...

California - in corso il più grande incendio della storia dello stato Usa : due morti : È ancora allarme incendi nello stato della California. Due fronti di fuoco si sono uniti diventando quello che le autorità definiscono il rogo più grande nella storia dello stato americano. “Siamo alla mercé del vento”, ha riconosciuto il capitano Thanh Nguyen, portavoce di CalFire – l’agenzia antincendio americana – nella contea di Lake. L’incendio – ribattezzato Mendocino Complex – è sotto controllo ...

Palermo - incendio in deposito legno : a caUsarlo forse un fulmine - : Il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine che, mentre nella zona c'era un violento temporale, si è abbattuto su un albero. Poi le fiamme si sarebbero propagate alle pedane in legno e ai camion ...