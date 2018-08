Usa | è morto il senatore John McCain Sfidò Obama e si oppose a Trump | “Non lo voglio al

ilfattoquotidiano

+++ Usa, è morto il senatore repubblicano John McCain +++

(Di domenica 26 agosto 2018)ha perso la sua ultima battaglia. Ilrepubblicano, eroe di guerra e candidato sconfitto alle presidenziali di dieci anni fa, èsabato in Arizona, circondato dai suoi familiari. Aveva 81 anni – ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 29 agosto. Lo scorso anno gli era stato diagnosticato un glioblastoma, una forma di tumore al cervello molto aggressiva per cui, qualche giorno fa, aveva deciso di interrompere le cure.dall’86, è stato uno dei maggiori oppositori del presidente. Al punto che, poco prima di morire, avrebbe fatto filtrare di non volere l’inquilino della Casa Bianca tra i presenti al suo funerale. My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator. Our hearts and prayers are with you! — Donald J.(@realDonald) 26 agosto 2018 “Ho conosciuto grandi passioni, visto ...