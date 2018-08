Usa | addio al senatore John McCain eroe della guerra del Vietnam «Non voglio Trump al

Usa - addio al 'leone del Senato' : è morto il repubblicano John McCain : Poi l'ascesa politica negli Usa - Al ritorno negli Usa entrò in politica, ma negli anni '70 ebbe difficoltà a costruire una seria carriera, anche per la movimentata vita personale. La prima moglie, ...

SiracUsa. Oggi l'addio al piccolo Lorenzo - morto in Scozia : Perché mentre due genitori perdevano il proprio figlio altri partivano in un viaggio della 'speranza' per cercare di trovare chiarezza a quelle telefonate 'feroci' che nessuno al mondo vorrebbe mai ...

Il SiracUsa come la Lazio : gli ultras si schierano con i biancocelesti - le tifose annunciano l’addio : Il volantino che è circolato in Curva Nord in occasione di Lazio-Napoli ha fatto molto discutere, veniva chiesto alle donne di non occupare le prime 10 file della curva. Adesso a fare discutere è la Curva del Siracusa, ecco la posizione degli ultras come riporta l’Ansa: “La curva Anna Siracusa si allinea al comunicato diramato dalla curva nord Lazio e trova sterili e prive di fondamento le critiche rivolte ai laziali da chi con ...

Argentina - Messi si prende una paUsa : addio definitivo? : La delusione è stata troppo grande, l’ultimo mondiale con la maglia dell’Argentina è stato negativo, per questo motivo Leo Messi ha deciso di prendersi una pausa. Il calciatore del Barcellona ha deciso di non disputare le prossime partite amichevoli, non è ancora chiara la data del ritorno ma potrebbe trattarsi anche di una decisione definitiva. La Pulce nelle ultime ore ha parlato con il Ct Scaloni ed è stato deciso il forfait ...

Cesare De Michelis morto - addio al presidente della casa editrice Marsilio : lanciò Margaret Mazzantini e SUsanna Tamaro : È morto nella notte Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. A darne notizia è la stessa casa editrice, che ha fatto sapere che De Michelis è venuto a mancare mentre si trovava in vacanza a Cortina d’Ampezzo. È stato uno dei più grandi editori italiani, grande scopritore di talenti, ha lanciato autori come Margaret Mazzantini e Susanna Tamaro. Non solo, è stato lui a ...

Addio a Cesare De Michelis - presidente della casa editrice Marsilio : lanciò SUsanna Tamaro e Margaret Mazzantini : È morto Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Era in vacanza a Cortina d'Ampezzo ed avrebbe compiuto 75 anni il 19 agosto. Fratello dell'ex ministro socialista, Gianni,...

Plastica Usa e getta addio : Udine tra le città virtuose : Entro il 2025 l'Europa dovrà raccogliere il 90% delle bottiglie monouso per bevande. Saranno messe al bando cannucce, agitatori per bibite e bastoncini per palloncini. Un'impresa titanica, soprattutto ...

Özil addio alla Germania/ La foto con Erdogan gli costa la nazionale : Usato il mio passato per idee politiche : Özil addio alla Germania, la foto con Erdogan gli costa la nazionale. Il calciatore si sfoga e sottolinea come secondo lui sia stato Usato il suo passato per idee politiche.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 00:04:00 GMT)

Mercato NBA – Il gm dei Raptors parla dell’addio di DeRozan : “gli chiedo scUsa - ma vi dico la verità…” : DeRozan aveva accusato i Toronto Raptors di mancanza di lealtà dopo la cessione, Masai Ujiri, gm dei canadesi, ha provato a far luce sulla questione La telenovela legata alla cessione di Kawhi Leonard si è conclusa con un… colpo di scena. Niente Lakers o Sixers, le squadre più accreditate come prossima destinazione, niente marcia indietro e rinnovo con li Spurs, ma una trade clamorosa che lo ha spedito ai Raptors, in cambio di ...

Velvet Collection su Rai1 dopo la paUsa con l’addio di Ana e l’arrivo di Monica Cruz - anticipazioni 13 e 20 luglio : I fan di Velvet Collection finalmente potranno vedere la seconda puntata. Lo spin off di Velvet avrebbe dovuto andare in onda lo scorso 6 luglio ma è stata slittata e spostata da Rai1 fino ad oggi, 13 luglio, quando finalmente scopriremo cosa ne sarà dei suoi protagonisti dopo gli ultimi scossoni. La morte di Emilio e la partenza di Ana sono i punti cruciali di questa seconda puntata e, in particolare, proprio in questo nuovo appuntamento ...

Spese militari Nato - Trump : minacciare addio degli Usa? Non serve più | : Il presidente Usa: "Clima coeso. Abbiamo fatto grandi progressi, ma gli Stati devono pagare di più. L'impegno degli Usa verso la Nato è già molto forte". Scriverà altro su Twitter una volta torNato in ...

Addio a Lidia Togni - 'signora del Circo italiano'. Era nata a RagUsa : Titolare di due grandi complessi circensi che portano il suo nome, aveva una missione specifica, quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo, missione che avrà un ...

Usa - addio al premio intitolato a Laura Ingalls : “‘La sua ‘Casa nella prateria’ è razzista” : Stop al prestigioso premio letterario per l’infanzia Laura Ingalls Wilder Award, perché i romanzi dell’autrice – tra cui anche la serie per ragazzi “Little House on the Prairie” (La casa nella prateria) – sono razzisti. Lo ha deciso l’Association for Library Service to Children (Alsc), una sezione dell’associazione americana dei bibliotecari, che ha deciso di ribattezzare il premio nato nel 1954, che dalla ...