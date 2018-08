US Open 2018 | programma | orari e tv di domani lunedì 27 agosto L’ordine di gioco di

US Open 2018 : al via domani - subito cinque azzurri in campo : Prenderanno il via domani alle 17 italiane gli US Open 2018, quarto appuntamento stagionale del Grande Slam. Sui campi in cemento di Flushing Meadows sarà una prima giornata ricca di incontri che coinvolgeranno tennisti italiani: saranno cinque, infatti, i nostri connazionali impegnati nei rispettivi incontri di primo turno. Quattro ragazzi italiani in campo Quattro azzurri scenderanno in campo nel pomeriggio di domani. I primi ad esordire a New ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : Alessandro De Rose quarto a COpenaghen : Copenaghen si conferma una seconda casa per Gary Hunt. Il britannico trionfa nella quinta tappa delle World Series di Tuffi dalle grandi altezze. In una fantastica cornice nel cuore di Copenaghen dalla piattaforma dei 27 metri montata sul tetto dell’Opera House, Hunt ha preceduto il leader della classifica generale Steven Lo Bue. Il britannico ha chiuso con 453.70 punti, mentre l’americano si è fermato a 431.80. Sul podio ci sale anche il ...

Diretta / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi : vincitore Gary Hunt - tripletta a COpenaghen per il britannico : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:22:00 GMT)

US Open 2018 - il tabellone di Camila Giorgi. Esordio facile per la marchigiana - poi arrivano le Williams in fila : Come a Wimbledon, a rappresentare l’Italia agli US Open 2018 senza dover passare dalle qualificazioni c’è la sola Camila Giorgi. Per la marchigiana il sorteggio è stato praticamente a due facce: da una parte un debutto teoricamente non difficile, dall’altra l’inserimento in un lato di tabellone che qualcuno ha già definito più simile all’Armageddon. L’urna ha riservato alla Giorgi un primo turno contro la wild ...

US Open 2018 : Travaglia e Gaio qualificati - Sonego lucky loser. Otto azzurri nel tabellone principale : Saranno Otto gli azzurri al via degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Stefano Travaglia e Federico Gaio ...

US Open 2018 : tutto quello che c'è da sapere. La guida completa : Sul nostro sito e sulla nostra app potrete seguire la cronaca dei match, gli approfondimenti, i video e tutti i risultati. Chi ha vinto più US Open? I giocatori che hanno conquistato il maggior ...

US Open 2018 : programma - orari e tv di lunedì 27 agosto. L’ordine di gioco di tutte le partite : Stanno per scattare gli US Open di tennis: gli organizzatori hanno già comunicato l’ordine di gioco completo della prima giornata, lunedì 27 agosto, e quello parziale della seconda giornata, martedì 28, con gli incontri dei quattro campi principali. In campo lunedì le due teste di serie numero uno, ovvero l’iberico Rafael Nadal e la romena Simona Halep. Per quanto riguarda gli italiani, subito in campo Camila Giorgi nel tabellone ...

US Open 2018 : Lorenzo Sonego entra nel tabellone principale! Gli accoppiamenti degli ultimi tre italiani : Sale ad otto il numero degli italiani nel tabellone maschile degli US Open di tennis: Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser in seguito al forfait dello statunitense Jared Donaldson, ed approda così al main draw, dove nel primo turno sarà opposto al lussemburghese Gilles Muller. In caso di successo l’azzurro potrebbe incrociare al secondo turno il russo Karen Khachanov. Buon accoppiamento per uno dei due qualificati azzurri, ...

Tennis - qualificazioni maschili US Open 2018 : Federico Gaio conquista il main draw! Eliminato Lorenzo Sonego : Saranno sette gli italiani nel main draw degli US Open di Tennis: l’ultimo azzurro ad iscriversi al tabellone principale è Federico Gaio, che batte l’argentino Marco Trungelliti, testa di serie numero 27 del seeding cadetto, con lo score di 6-7 (4) 6-3 7-6 (4) nel terzo e decisivo turno di qualificazioni. Non lo emula Lorenzo Sonego, numero 10 del tabellone cadetto, che si fa superare dal padrone di casa, lo statunitense Collin ...

Tennis - qualificazioni maschili US Open 2018 : Stefano Travaglia entra nel tabellone principale - non ce la fa Lorenzo Giustino : Sale a sei il numero degli azzurri nel tabellone principale degli US Open di Tennis: Stefano Travaglia supera il dominicano Victor Estrella e guadagna il pass per il main draw. L’italiano, testa di serie numero 26 del tabellone cadetto, si impone per 6-4 6-0. Non ce la fa invece Lorenzo Giustino, superato dall’austriaco Dennis Novak, numero 25, per 7-5 6-4. Travaglia nel primo set, dopo non aver sfruttato tre break point consecutivi ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : Martina Trevisan fallisce l’ingresso nel main draw : Sarà Camila Giorgi l’unica azzurra al via del tabellone principale femminile degli US Open: l’ultima azzurra in gara nelle qualificazioni, Martina Trevisan, viene superata oggi nel terzo ed ultimo turno dalla Tennista del Liechtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra annulla una palla break in avvio, poi spreca due occasioni per allungare, ...

US Open 2018 : analisi tabellone italiani. Fognini nell’ottavo di Federer - rebus Cecchinato e Seppi - sfortunati Berrettini e Lorenzi : Gli US Open 2018 si rivelano mediamente benevoli per i cinque portacolori dell’Italia direttamente ammessi al tabellone principale. Per quattro di loro, il primo turno è alla portata o comunque un match tutto sommato giocabile, mentre più problematico si fa il discorso relativo ai turni successivi. Vediamo le prospettive dei nostri, in rigoroso ordine di tabellone. Paolo Lorenzi è stato sorteggiato contro Kyle Edmund, numero 16 del seeding ...