Uomini e Donne | Rosa Perrotta criticata per il fisico da “non-modella” | l’ex tronista

GIULIA DE LELLIS SUL TRONO DI Uomini E DONNE?/ Con Andrea Damante "non c'è più l'amore" : GIULIA De LELLIS e Andrea Damante non stanno più insieme. Sono loro a farlo sapere, lei intervenendo a una serata, lui in un'intervista al settimanale Spy.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:51:00 GMT)

Uomini e Donne / Giorgio Manetti - confessione inedita : "La donna che mi ha fatto inammorare è.." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti svela la prima donna che lo ha fatto innamorare nel corso di una recente intervista. Si tratta di...(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne prima puntata : Tina prende ancora in giro Gemma : Cresce l'attesa per la prima puntata di Uomini e donne. Quest'anno il dating show di Maria De Filippi giochera' d'anticipo e, se negli anni scorsi è andato in onda a partire da meta' settembre [VIDEO], quest'anno la puntata d'esordio dell'edizione 2018-2019 andra' in onda il prossimo lunedì 10 settembre. La De Filippi scendera' subito in pista per sfidare sul nascere la nuova trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, che andra' in onda dalle ...

Uomini e Donne/ Pietro Tartaglione : "Rosa? Con lei voglio 3 figli. Ecco come li chiameremo" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Pietro Tartaglione parla dell'amore per Rosa Perrotta e del sogno di avere una famiglia con lei: le sue dichiarazioni(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Valentina Dallari a pochi giorni dall'uscita dalla clinica : 'Ho paura' : "Mancano meno di 4 giorni al mio ritorno a casa. Sono passati quasi 8 mesi. Ho paura ma sono anche tanto emozionata'. Sono queste le parole usate da Valentina dallari come didascalia a una sua foto ...

Anna Tedesco : pronta a tornare nel trono over di Uomini e Donne. Ecco cosa ha dichiarato. Vorreste rivederla? : Mancano poche settimane alla messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne e Anna Tedesco fa sapere di averci ripensato e di essere pronta a tornare in trasmissione qualora la redazione dovesse ricontattarla. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la bagnina originaria di Gubbio si dice pronta a rimettersi in gioco e a tornare in tv nella speranza di trovare il vero amore. Passata la rabbia iniziale, adesso resta solo la ...

Uomini e Donne oggi : Mattia Marciano parla della rottura con Vittoria : Uomini e Donne oggi: le parole di Mattia Marciano sulla rottura con Vittoria Deganello Mattia Marciano ha finalmente rotto il silenzio sulla rottura con Vittoria Deganello. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato dell’addio all’ex corteggiatrice in una diretta su Instagram, dove ha evitato di fornire dettagli sulla vicenda. Il dentista campano è stato […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Mattia Marciano parla della ...

Uomini e Donne News Marta Pasqualato sul nuovo fidanzato : “È arrivato l’uragano” : UeD News, Marta Pasqualato sul nuovo fidanzato Simone: “È arrivato l’uragano” Pochi giorni fa Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante nella scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, è uscita allo scoperto, confermando ciò che molti ipotizzano da tempo: c’è un nuovo fidanzato che le ha rubato il cuore. Lui è Simone, […] L'articolo Uomini e Donne News Marta Pasqualato sul nuovo fidanzato: ...

Uomini e Donne - Pietro Tartaglione e il rapporto con Rosa Perrotta : "La desidero più del normale - lo facciamo tutti i giorni da un anno e mezzo" : Pietro Tartaglione si unisce al coro dei corteggiatori di Uomini e Donne che stanno offrendo l'opportunità ai propri seguaci di porre loro quesiti con la nuova opzione di Instagram "Fammi una domanda". In viaggio tra la Germania e l'Olanda, il giovane ha rivelato al proprio pubblico qualche curiosità sulla storia d'amore con Rosa Perrotta, tronista e naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi.È infatti il legame tra i due figli ...

Uomini e Donne - l’Aut Aut di Tina e i nuovi tronisti : tutte le indiscrezioni : Il 29 agosto inizieranno le nuove registrazioni, conosceremo i nuovi tronisti, ma Tina potrebbe non esserci. Ecco quali...

Uomini e Donne - Giulia Latini : “Ora sono felice”. C’entra Fabio Basile? : Uomini e Donne: novità sulla presunta relazione tra Giulia Latini e Fabio Basile La notizia circola da qualche giorno: Giulia Latini di Uomini e Donne starebbe frequentando Fabio Basile, judoka ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. I diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito il gossip, segno che probabilmente qualcosa di vero […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Latini: “Ora sono felice”. ...