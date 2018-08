Una cura per la motion sickness entro la fine dell' anno? Palmer Luckey dice di sì

Diciotti - Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento : l’inchiesta passa al tribUnale dei ministri : Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento. A renderlo noto è un comunicato della stesso ufficio inquirente siciliano. In cui non si cita – ovviamente – in modo esplicito il nome del leader della Lega. Ma si specifica che gli atti dell’inchiesta verranno trasmessi al tribunale dei ministri. E dunque l’inchiesta del procuratore Luigi Patronaggio non è più a carico di ignoti: il nome noto è – evidentemente ...

Pollino - il procuratore : "La moglie di Una vittima smentisce che il tempo fosse buono" : Il magistrato definisce "molto importante" la dichiarazione resa dalla vedova di Gianfranco Fumarola, una delle dieci vittime della strage nelle Gole del Raganello a Civita, in Calabria. E lunedì inizieranno "accertamenti tecnici" da parte degli specialisti dell'università

Alcol : Lancet - 3 mln di morti nel 2016 - non c'è Una quantità sicura. : "Ora capiamo che l'Alcol è oggi una delle principali cause di morte nel mondo", avverte il direttore di 'The Lancet', Richard Horton, che aggiunge: "Dobbiamo agire ora, con urgenza, per prevenire ...

Tragedia Raganello - Procura valuta Una consulenza tecnica : "Al momento non c'è nessuna novità da poter comunicare. Stiamo acquisendo in continuazione atti e dati attinenti a quanto successo lunedì alle gole del Raganello, a Civita. Stiamo anche valutando la ...

Alcol - Lancet : 3 milioni di morti nel 2016 - non c’è Una quantità sicura : “Nel 2016 le vittime attribuite all’Alcol sono state 3 milioni. E non c’è una quantità sicura che si possa bere senza rischi“. E’ quanto ha stabilito un nuovo studio dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington pubblicato su ‘The Lancet’. “I pericoli per la salute associati al consumo di Alcolici sono enormi – afferma Emmanuela Gakidou, autore ...

Nave Diciotti - il procuratore di Agrigento Patronaggio : "A bordo ho trovato Una realtà devastante" : Alla magistratura la valutazione giuridica" "La politica e l'alta amministrazione - afferma in merito all'intrasigenza del Viminale - sono libere di prendere le scelte che ritengono opportune. Alla ...

Crollo ponte Morandi a Genova - procura : al momento nessun indagato e nessUna ipotesi esclusa : “C’è una consulenza in corso, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici. Non ci sono indagati. Se ci sono accertamenti sulle possibili cause che sono in corso, che sono complessi e analitici, non ci può essere alcun indagato“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, al termine della riunione in procura con i consulenti tecnici e i pm titolari dell’inchiesta sul Crollo di ...

Isernia - cibo tenuto male : chiuso il deposito di Una casa di cura : Sono sei le persone finite nei guai nell'ambito dei controlli dei carabinieri in varie strutture della provincia dove sono state riscontrate carenze igienico sanitarie e per la mancata applicazione ...

Ripepi - Fdi - "reagire al decreto Scura - Una condanna a morte per i malati" : "A nostro avviso " prosegue la nota - non è con la politica dei tagli economici che si risolve il problema sanitario calabrese anzi l'esatto contrario: ciò infatti porterà alla chiusura di strutture ...

La calvizie si può curare? Dall'Italia Una nuova terapia poco costosa : Rimanere senza capelli per molti, sia uomini che donne, è considerato come una sorta di dramma, specie se questo succede in età adolescenziale. Le statistiche e le ricerche mediche sostengono che chi non ha capelli, spesso cade in problemi psichici ovviamente legati al fatto di sentirsi diverso dai coetanei e, probabilmente, anche non all'altezza di altri. Qualcosa potrebbe però cambiare visto che, stando alla ricerca dell'Istituto Irccs di ...

