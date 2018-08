Un Medico in Famiglia 11 ci sarà? Lino Banfi rilancia | “Dalla Rai nessuna notizia ma noi

optimaitalia

(Di domenica 26 agosto 2018) Unin11 cioppure no? Ormai gli storici fan della serie se lo chiedono da tre anni, dalla fine della decima stagione, e lo stesso fa il cast che, a quanto pare, non ha ancora avuto notizie serie e definitive in merito.Lo stesso Nonno Libero aliasha nuovamente alzato il velo sulla questione riportando all'attenzione di tutti la furia dei fan che in questi mesi ha cercato di raccogliere firme e farsi sentire ma senza molto successo.Secondo quanto rivela l'attore sembra che proprio il prossimo cambio ai vertici Rai possa dare risposte certe a tutti anche se lui e Giulio Scarpati sono pronti a tornare per mettere insieme lae chiudere in bellezza salutando i fan. Tutti meritano questo dopo oltre 20 anni insieme ene è convinto visto che è tornato a parlarne ai microfoni di cronachedellacampania.it durante le sue vacanze nel ...