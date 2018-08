Ue | Minacce Italia su bilancio non aiutano

tg.la7

: Usa come arma di ricatto le persone che hanno subito torture, sequestrandole su una nave. Si comporta come un bullo… - TeresaBellanova : Usa come arma di ricatto le persone che hanno subito torture, sequestrandole su una nave. Si comporta come un bullo… - civcatt : #PapaFrancesco alla Chiesa italiana nel 2015: 'La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità...Ma sappia… - Agenzia_Ansa : #Migranti, Ue a Italia: minacce inutili. #Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale. Terminato lo sciope… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Il muro che divide il nostro Paese dagli alleati storici nell'Unione si alza ulteriormente, cosi come l'irritazione di Bruxelles per l'ennesima soluzione ad hoc che non risolve il problema -