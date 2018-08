Udinese | D' Alessandro | ' Mi sto ambientando molto bene | spero di'

Udinese - D’Alessandro : “darò il meglio” : “Ho avuto un anno particolare e sfortunato: per me è un motivo di orgoglio essere e qui non vedo l’ora di mettermi a disposizione, farò parlare il campo”. Marco D’Alessandro, il centrocampista romano classe 1991, esterno offensivo arrivato all’Udinese dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto, si è presentato alla stampa pronto per una stagione di rilancio. “Il modulo di Mister Velazquez ...

Udinese - D’Alessandro : “darò il meglio” : “Ho avuto un anno particolare e sfortunato: per me è un motivo di orgoglio essere e qui non vedo l’ora di mettermi a disposizione, farò parlare il campo”. Marco D’Alessandro, il centrocampista romano classe 1991, esterno offensivo arrivato all’Udinese dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto, si è presentato ieri alla stampa pronto per una stagione di rilancio. “Il modulo di Mister ...

D'Alessandro - all'Udinese darò il meglio : ANSA, - UDINE, 24 AGO - "Ho avuto un anno particolare e sfortunato: per me è un motivo di orgoglio essere e qui non vedo l'ora di mettermi a disposizione, farò parlare il campo". Marco D'Alessandro, ...

Udinese - Pradè : 'Per Meret un'offerta irrinunciabile. D'Alessandro ci darà una grossa mano' : Daniele Pradè , responsabile dell'area tecnica dell' Udinese , ha parlato a RMC Sport della sessione di mercato conclusasi ieri. ULTIME OPERAZIONI - ' L'ultima operazione fatta è lo scambio con l'Atalanta. Ali Adnan è forte, ma abbiamo già Samir e Pezzella in quel ruolo e quindi ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : c'è Adnan. D'Alessandro all'Udinese : BERGAMO - Atalanta e Udinese si stringono la mano e mandano in archivio uno scambio ufficiale: Ali Adnan , esterno difensivo, è passato alla corte di Gasperini, mentre D 'Alessandro , esterno ...

Atalanta-Udinese - a un passo lo scambio D'Alessandro-Ali Adnan : Atalanta e Udinese sono a un passo dallo scambio: come riferito Sky Sport , in definizione gli ultimi dettagli per portare Ali Adnan a Bergamo e Marco D'Alessandro in Friuli.